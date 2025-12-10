Todd Howard di Bethesda risponde alle richieste di informazioni sui remaster di Fallout 3 e New Vegas

In sostanza, ha affermato che Bethesda " sta lavorando a un sacco di cose ", indicando con questo delle possibili informazioni che potrebbero arrivare in seguito, legate anche a qualche ritorno sulla serie Fallout.

Ovviamente si tratta di affermazioni estremamente generiche, considerando che i giochi in questione non sono stati affatto annunciati, né confermati in alcuna forma, dunque Howard si è limitato a rispondere alle crescenti voci sul possibile ritorno dei due capitoli della serie.

Howard preferisce mostrare giochi più vicini ad essere pronti

Vediamo lo spezzone dell'intervista in particolare nel video riportato qui sotto all'interno del messaggio pubblicato attraverso X da ScreenTime, con la risposta di Howard alla domanda sulle possibili novità riguardanti Fallout 3 o Fallout: New Vegas Remastered.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"La prima cosa che posso dire è che ci rendiamo conto di tutti questi commenti e li teniamo in considerazione", ha riferito Howard, affermando anche che Bethesda sta "lavorando a un sacco di cose diverse e non vediamo l'ora di poterle svelare".

Tra queste potrebbe esserci anche un rifacimento del genere, così come abbiamo visto anche per The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, e allo stesso modo questo potrebbe essere svelato soltanto una volta vicino all'uscita, come sembra indicare proprio Howard nel messaggio.

"In generale, io preferisco aspettare", ha riferito il capo di Bethesda, il quale sembra sostenere di preferire quando un gioco viene lanciato praticamente a sorpresa. Tutto questo ovviamente ha fatto fantasticare subito su un possibile "shadow drop" di un remaster di Fallout 3 o Fallout New Vegas nel prossimo futuro, ma si tratta solo di fantasie, per il momento.