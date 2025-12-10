La Stagione 2 della serie TV di Fallout onora l'esperienza di Fallout: New Vegas, ma riparte da zero

Il capo di Bethesda, Todd Howard, ha parlato della seconda stagione della serie TV di Fallout e di come la serie faccia il suo ritorno a New Vegas e di come il team della serie TV abbia affrontato la sfida di confrontarsi con un luogo così iconico per i videogiocatori. Del resto sono in moltissimi a considerare Fallout: New Vegas il miglior capitolo 3D della serie.

Complicato, ma fattibile

Howard ha avuto modo di affrontare l'argomento in un'intervista concessa a GamesRadar+, in cui ha dichiarato: "Lo stiamo affrontando un po' come facciamo con un nuovo gioco. Tipo: ehi, stiamo ripartendo da zero. Ok, torniamo a Vegas: per prima cosa, dobbiamo onorare l'esperienza che i giocatori hanno vissuto il quel posto. Gestirlo è complicato. I co-showrunner Graham Wagner e Geneva Robertson-Dworet hanno un ottimo sistema per gestire questa sorta di nebbia di guerra, e chiedersi cosa stanno facendo ora le fazioni."

Per Howard, la filosofia da seguire è quella di mettere i fan al primo posto, pur correndo alcuni rischi che appariranno evidenti mentre Lucy, il Ghoul compiono il loro viaggio.

"Si tratta di tornare all'autenticità", afferma Howard. "Cosa vorremmo vedere come fan? Renderlo il più autentico possibile e affrontarlo con molta riflessione, molto amore, ma anche osando un po'."

In quest'ottica, Howard ha tirato in ballo House, apparso per la prima volta nella serie TV nella stagione 1, già visto nel videogioco Fallout: New Vegas. "È stata una delle prime domande che ci siamo posti: mettiamo House nella serie? Che peso gli diamo? E poi pensi: 'È incredibile. È uno dei personaggi migliori. Il primo vero personaggio dei giochi portato nella serie, ed è fantastico, no? È un'opportunità enorme'."

La seconda stagione della serie TV di Fallout riprenderà direttamente dagli eventi del finale della prima, accompagnando gli spettatori in un viaggio attraverso le vaste terre desolate del Mojave fino alla metropoli post-apocalittica di New Vegas. Gli otto episodi debutteranno il 17 dicembre e proseguiranno a ritmo settimanale, con il finale che è previsto per il 4 febbraio 2026.