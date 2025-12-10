Lo smartphone vivo X300 Pro è in sconto su AliExpress: risparmia altri 65 € con i nostri codici

Le offerte di Natale sono disponibili dall'8 al 14 dicembre , fino a esaurimento scorte, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Come sempre, i prezzi indicati sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Ti ricordiamo che ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Su AliExpress è disponibile lo smartphone vivo X300 Pro a 1.182,37 €. Con il codice MULTI65 potrai risparmiare altri 65 € (prova con ITGS65, se il primo non dovesse funzionare). Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link .

Caratteristiche del nuovo smartphone

In questo caso ti proponiamo lo smartphone nella colorazione Dune Brown da 16+16GB RAM e 512 GB. Troviamo un display da 6,78 pollici con cornice ultrasottile da 1,1 mm e processore Dimensity 9500. Il punto di forza di questo prodotto è il comparto fotografico realizzato in collaborazione con ZEISS, per scatti sempre perfetti.

vivo X300 Pro

Sono presenti una fotocamera con teleobiettivo APO da 200 MP, un'ultragrandangolare da 50 MP e una principale da 50 MP con qualità Gimbal. Il prodotto è certificato IP68 e IP69 per la resistenza a polvere e acqua, mentre la ricarica 90W Fast Charge permette di tornare subito in azione.