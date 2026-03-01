Legion Go S: l'handheld di Lenovo è in offerta, sfrutta il codice promo e ottieni uno sconto sulla console

La Lenovo Legion Go S è una console portatile di nuova generazione progettata per offrire potenza e versatilità in un formato più compatto e leggero. Basata su Windows 11 Home rappresenta una soluzione ideale per chi desidera giocare ovunque con un'esperienza fluida e completa .

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile un codice promo che fa calare il prezzo del Lenovo Legion Go S, console handheld dell'azienda che cala di 55€ grazie all'applicazione del coupon ITPS55 per un costo totale e finale d'acquisto di 413,92€ . Puoi acquistarla direttamente tramite questo link .

Ulteriori dettagli

La console è equipaggiata con processore AMD Ryzen Z2 Go (4 core, 8 thread, fino a 4,3 GHz) e grafica Radeon 680M, garantendo prestazioni solide e ottimizzate nei consumi. Il display IPS da 8 pollici WUXGA (1920x1200) a 120 Hz con VRR e luminosità fino a 500 nit assicura immagini nitide, colori brillanti e fluidità anche nelle scene più dinamiche.

Disponibile con 16 o 32 GB di RAM LPDDR5X e SSD PCIe Gen4 da 512 GB o 1 TB, offre velocità e spazio per ogni libreria di giochi. La batteria da 55,5 Wh con ricarica rapida a 65W garantisce autonomia e praticità in mobilità. Con Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, due porte USB4, lettore microSD e jack audio, il tutto racchiuso in un elegante design da circa 730-740 grammi.