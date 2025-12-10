Come funziona la modalità Zombie di Call of Duty: Black Ops 7? Ecco la video guida

Come funziona la modalità Zombie di Call of Duty: Black Ops 7? Treyarch ha pubblicato una semplice video guida che ci introduce agli elementi principali di questo contenuto, che come sappiamo sarà possibile provare gratuitamente nel corso della prossima settimana.

Una volta scelto un personaggio fra gli otto disponibili e selezionato il tipo di partita, in solitaria o in cooperativa online, potremo optare per l'esperienza classica a round, con tanto di missioni da portare a termine ed easter egg da scoprire, oppure scegliere un'altra stipulazione.

L'esperienza guidata, ad esempio, è stata pensata per i nuovi giocatori che devono ancora fare pratica con la modalità Zombie, mentre Sopravvivenza è il classico scontro a turni con ondate sempre più numerose e pericolose di non-morti all'interno di un singolo scenario.

Infine c'è l'esperienza Maledizione, pensata per gli utenti più esperti ed esigenti, alla ricerca di una sfida molto impegnativa che può assumere diversi connotati.