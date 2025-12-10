NVIDIA monopolizza il packaging avanzato di TSMC: anni di capacità già prenotati e competitor in difficoltà

L'industria dell'intelligenza artificiale sta attraversando una fase di forte pressione infrastrutturale, e uno dei principali colli di bottiglia riguarda il packaging avanzato dei chip. Secondo un nuovo rapporto, NVIDIA avrebbe già prenotato una quota enorme della capacità CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) di TSMC per gli anni a venire, limitando considerevolmente lo spazio disponibile per gli altri produttori.

Le informazioni riportate da DigiTimes indicano che la compagnia guidata da Jensen Huang avrebbe riservato tra 800.000 e 850.000 wafer CoWoS per il 2026. La mossa è chiaramente legata all'espansione delle GPU Blackwell Ultra e alla preparazione dell'architettura Rubin, progettata per la prossima generazione di acceleratori IA.