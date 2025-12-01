NVIDIA prima cliente del nodo A16 di TSMC: le GPU Feynman arriveranno a 1,6 nm

NVIDIA sarà il primo e unico cliente del processo A16 di TSMC, un nodo da 1,6 nm destinato alle future GPU Feynman. Attesi tanti miglioramenti.

NVIDIA sarebbe il primo e unico cliente previsto per il processo produttivo A16 di TSMC, la tecnologia più avanzata della fonderia taiwanese e destinata a dare forma alla prossima generazione di GPU dell'azienda, tra cui la serie Feynman. Secondo un nuovo report di DigiTimes, il processo A16, equivalente a un nodo da 1,6 nm, rappresenterà l'evoluzione diretta delle future GPU NVIDIA e verrà introdotto dopo le linee Rubin del 2026 e Rubin Ultra del 2027. L'interesse di NVIDIA per il nodo A16 nasce dal crescente fabbisogno di potenza computazionale nel settore dell'intelligenza artificiale.

Ulteriori dettagli sull'adozione del chip A16 di TSMC da parte di NVIDIA NVIDIA sta già incrementando la produzione dei chip Blackwell Ultra e ha spinto TSMC ad accelerare i lavori sull'impianto P3 di Kaohsiung, che sarà fondamentale per la produzione di massa delle GPU Rubin basate su processo a 3 nm. Le stime suggeriscono che la capacità produttiva a 3 nm di TSMC potrebbe raggiungere 160.000 wafer al mese entro fine anno, un traguardo essenziale per soddisfare la domanda. TSMC alza i prezzi per colpa dei dazi? Possibili rincari nel 2026 per iPhone Apple, GPU NVIDIA e non solo Durante il GTC US 2025, Jensen Huang ha confermato che i superchip Vera Rubin entreranno in produzione nel 2026, con una possibile disponibilità già nel terzo trimestre. Parallelamente, la roadmap indica chiaramente che il nodo A16 verrà utilizzato per le GPU Feynman, previste a partire dal 2027, allineandosi con l'avvio della produzione del P3.