Disney e YouTube TV siglano un accordo pluriennale: più contenuti e nessun costo extra per ESPN Unlimited

The Walt Disney Company ha annunciato un nuovo accordo di distribuzione pluriennale con YouTube TV che rafforza e amplia significativamente l'offerta di contenuti sportivi, di intrattenimento e informativi disponibile per gli abbonati della piattaforma. L'intesa, appena siglata, prevede il ritorno immediato di tutti i network Disney su YouTube TV, inclusi i canali ESPN e ABC, che erano stati temporaneamente rimossi durante le negoziazioni.
L'accordo garantisce la trasmissione dell'intero portfolio lineare di Disney, comprendente tutte le reti ESPN, i canali a marchio Disney, Freeform, FX Networks e i canali National Geographic. Si tratta di un pacchetto che copre un'ampia varietà di generi e fasce di pubblico.
ESPN Unlimited è un elemento chiave del nuovo deal tra Disney e YouTube TV
Uno degli elementi più innovativi dell'intesa riguarda ESPN Unlimited, il nuovo servizio direct-to-consumer dell'azienda. Questo servizio premium sarà incluso senza costi aggiuntivi per tutti gli abbonati YouTube TV, ampliando notevolmente il valore percepito del pacchetto.
Il nuovo accordo prevede anche che alcune reti Disney possano essere inserite in pacchetti tematici dedicati, offrendo agli utenti una maggiore possibilità di personalizzare il proprio abbonamento in base agli interessi. Un altro punto rilevante è la possibilità di includere il bundle Disney+ e Hulu all'interno di specifiche offerte YouTube, creando un ecosistema di contenuti ancora più ricco e interconnesso.