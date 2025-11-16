Disney e YouTube TV siglano un accordo pluriennale: più contenuti e nessun costo extra per ESPN Unlimited

The Walt Disney Company ha annunciato un nuovo accordo di distribuzione pluriennale con YouTube TV che rafforza e amplia significativamente l'offerta di contenuti sportivi, di intrattenimento e informativi disponibile per gli abbonati della piattaforma. L'intesa, appena siglata, prevede il ritorno immediato di tutti i network Disney su YouTube TV, inclusi i canali ESPN e ABC, che erano stati temporaneamente rimossi durante le negoziazioni.

L'accordo garantisce la trasmissione dell'intero portfolio lineare di Disney, comprendente tutte le reti ESPN, i canali a marchio Disney, Freeform, FX Networks e i canali National Geographic. Si tratta di un pacchetto che copre un'ampia varietà di generi e fasce di pubblico.