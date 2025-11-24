GTA 3 fu un enorme successo, ma all'inizio non interessava a nessuno e Rockstar stava finendo i soldi

Grand Theft Auto 3 è stato il primo enorme successo della serie di Rockstar Games, il capitolo che è passato al 3D e ha avuto un grande impatto sull'intera industria videoludica.

All'epoca dell'uscita, però, l'impressione era che a nessuno interessasse minimamente il gioco e Rockstar Games non era affatto in una buona situazione, visto che stava finendo i soldi. A parlare di tutto questo è Dan Houser, cofondatore di Rockstar Games ed ex sceneggiatore della serie.