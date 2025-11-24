Bethesda vorrebbe pubblicare a sorpresa più giochi, perché la nostra soglia dell'attenzione è bassa

Bethesda quest'anno ha pubblicato a sorpresa (se ignoriamo i leak, si intende) The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ed è stato un grande successo. Anche un altro titolo pubblicato da Bethesda, Hi-Fi Rush, era stato annunciato e subito pubblicato, attirando così l'attenzione dei giocatori.
È qualcosa che la compagnia proverà a fare altre volte? A parlarne è Todd Howard, capo di Bethesda, ai microfoni di GamesRadar.
I commenti di Howard
"Oggi abbiamo tutti una soglia di attenzione molto bassa", ha affermato Howard. "Prendiamo ad esempio Grand Theft Auto. Lo voglio oggi, giusto? Quindi [la pubblicazione a sorpresa] è una strategia interessante... Non ho idea di cosa faremo in futuro, ma spero che non sia l'ultima. Personalmente, penso che sia stato fantastico dominare Internet per quel giorno e, sapete, dare alle persone esattamente ciò che vogliono nel momento stesso in cui ne parliamo. Personalmente ne sono un fan, ma mi piacerebbe vedere più persone farlo".
Non è inoltre la prima volta che Howard esprime il proprio apprezzamento per le strategie di annuncio e immediata pubblicazione di un videogioco. Ne aveva infatti parlato con GQ alcuni mesi fa e aveva affermato che apprezzerebbe poter semplicemente "far comparire" dal nulla The Elder Scrolls 6. Supponiamo però che Bethesda opterà per una classica campagna pubblicitaria per un gioco così importante.
Voi cosa ne pensate? Vi piace vedere annuncio e pubblicazione immediata di un videogioco o in realtà l'attesa è una buona fetta dell'esperienza?