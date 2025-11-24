Nel nuovo trailer dei Simpson in Fortnite c'è un Homer gigantesco

Nelle prime quarantotto ore dell'evento, infatti, Epic Games ha annunciato di aver osservato il più alto numero di giocatori nuovi e di ritorno sul battle royale dai tempi delle scorse festività.

Impreziosito da un doppiaggio italiano con le voci ufficiali dei Simpson , il trailer ribadisce i motivi per cui la speciale collaborazione con la serie creata da Matt Groening ha avuto tanto successo, rilanciando i numeri di Fortnite.

Una grande cura

Presentati con un trailer che ricreava la loro iconica sigla, i Simpson sono approdati in Fortnite nell'ambito di un crossover che si è rivelato fin da subito particolarmente curato e fedele al tono, allo stile e alle atmosfere del celebre show.

Gli utenti hanno dunque premiato gli sforzi degli sviluppatori, affollando i server e divertendosi con i personaggi e le ambientazioni della serie animata in quello che si pone per molti versi come una collaborazione davvero speciale.

Le prossime iniziative organizzate per Fortnite riusciranno a raggiungere gli stessi livelli di entusiasmo e di qualità?