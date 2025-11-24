0

Call of Duty: Black Ops 6 per PS5 è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo Call of Duty: Black Ops 6 per PS5 al prezzo più basso di sempre, con uno sconto del 53%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   24/11/2025
Su Amazon è disponibile Call of Duty: Black Ops 6 per PS5 a 37,99 €, rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 46,18 €, e il prezzo consigliato di 79,99 €, permettendoti di risparmiare il 53%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

COD: Black Ops 6 in offerta

COD: Black Ops 6 propone una campagna per giocatore singolo ricca di colpi di scena, temi di spionaggio e uno stile unico. Nella modalità multiplayer, invece, troviamo 16 mappe, di cui 12 per scontri 6 contro 6 e 4 mappe Strike per modalità 2 contro 2 e 6 contro 6, insieme a un sistema Prestigio rinnovato che premia i progressi e incentiva la competizione.

La modalità Zombi offre un'esperienza ancora più avvincente rispetto al passato. Se vuoi saperne di più, come sempre ti invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio.

