La Stagione 6 di Call of Duty: Black Ops 6 inizia oggi, un trailer presenta le nuove mappe

Oggi prende ufficialmente il via la Stagione 6 di Call of Duty: Black Ops 6, intitolata "Infestazione", che introduce un'ondata di nuovi contenuti, molti dei quali ispirati all'immaginario horror per celebrare Halloween. Per l'occasione, Activision ha pubblicato un trailer che presenta le quattro nuove mappe disponibili da oggi.
Si comincia con Rig, una zona urbana completamente abbandonata, con negozi fatiscenti, una pompa di benzina in fiamme e camion dismessi sparsi lungo le strade. Gravity ci trasporta invece in una struttura di test sotterranea, caratterizzata da ambienti high-tech e aree a gravità alterata. Mothball è un laboratorio di ricerca cognitiva, con spazi claustrofobici e corridoi angusti che favoriscono scontri ravvicinati. Chiude il quartetto Boo-Town, una reinterpretazione in chiave Halloween della celebre Nuketown, decorata con zucche, ragnatele, ragni e un'atmosfera da film dell'orrore.
Altre novità e una prova gratuita di una settimana
Tra le novità spicca la modalità Slasher Deathmatch, che vede protagonisti Jason di Venerdì 13 e la bambola assassina Chucky. I giocatori potranno impersonare questi iconici killer o le loro potenziali vittime in match ad alta tensione. La modalità Zombie si espande con Haunted Havoc, mentre Warzone accoglie il ritorno di Zombie Royale e il debutto di Casual Z, entrambe incentrate sui mangia-cervelli. Il Battle Pass è stato aggiornato con nuove skin, operatori e armi a tema Halloween, offrendo ulteriori contenuti cosmetici per personalizzare l'esperienza di gioco.
Infine, il lancio della Stagione 6 coincide con l'inizio di una prova gratuita di Call of Duty: Black Ops 6, disponibile dal 9 al 16 ottobre. Durante questo periodo, sarà possibile accedere liberamente alla campagna, al multigiocatore e alla modalità Zombie. Un'occasione perfetta per provare il titolo completo e immergersi nell'atmosfera spettrale della nuova stagione.