La Stagione 6 di Call of Duty: Black Ops 6 inizia oggi, un trailer presenta le nuove mappe

Si comincia con Rig , una zona urbana completamente abbandonata, con negozi fatiscenti, una pompa di benzina in fiamme e camion dismessi sparsi lungo le strade. Gravity ci trasporta invece in una struttura di test sotterranea, caratterizzata da ambienti high-tech e aree a gravità alterata. Mothball è un laboratorio di ricerca cognitiva, con spazi claustrofobici e corridoi angusti che favoriscono scontri ravvicinati. Chiude il quartetto Boo-Town , una reinterpretazione in chiave Halloween della celebre Nuketown, decorata con zucche, ragnatele, ragni e un'atmosfera da film dell'orrore.

Altre novità e una prova gratuita di una settimana

Tra le novità spicca la modalità Slasher Deathmatch, che vede protagonisti Jason di Venerdì 13 e la bambola assassina Chucky. I giocatori potranno impersonare questi iconici killer o le loro potenziali vittime in match ad alta tensione. La modalità Zombie si espande con Haunted Havoc, mentre Warzone accoglie il ritorno di Zombie Royale e il debutto di Casual Z, entrambe incentrate sui mangia-cervelli. Il Battle Pass è stato aggiornato con nuove skin, operatori e armi a tema Halloween, offrendo ulteriori contenuti cosmetici per personalizzare l'esperienza di gioco.

Infine, il lancio della Stagione 6 coincide con l'inizio di una prova gratuita di Call of Duty: Black Ops 6, disponibile dal 9 al 16 ottobre. Durante questo periodo, sarà possibile accedere liberamente alla campagna, al multigiocatore e alla modalità Zombie. Un'occasione perfetta per provare il titolo completo e immergersi nell'atmosfera spettrale della nuova stagione.