Xbox consente di provare 7 giochi gratis per questo weekend, con COD: Black Ops 6, Grounded 2 e altri

Xbox mette a disposizione 7 giochi gratis in prova per questo weekend e oltre, derivanti dai sei titoli appartenenti all'offerta Free Play Days e dalla possibilità di giocare l'intera campagna di Call of Duty: Black Ops 6 gratuitamente per una settimana, a partire da oggi.

L'offerta inizia dunque oggi, 9 ottobre, e termina il 12 ottobre per quanto riguarda i sei titoli con i Free Play Days, che come da tradizione caratterizzano il fine settimana, mentre l'iniziativa legata a Call of Duty andrà avanti fino alla settimana prossima, consentendo così una prova decisamente approfondita del gioco.

Questi sono dunque i giochi disponibili gratuitamente in questi giorni:

Call of Duty: Black Ops 6

AEW Fight Forever

Dovetail Games Euro Fishing

Grounded 2

Kingdom Two Crowns

Riders Republic

Under the Waves

A spiccare sono particolarmente Call of Duty: Black Ops 6 e Grounded 2, ma si tratta comunque di un buon assortimento di esperienze diverse.