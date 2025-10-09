Xbox consente di provare 7 giochi gratis per questo weekend, con COD: Black Ops 6, Grounded 2 e altri

Xbox mette a disposizione 7 giochi gratis in prova per questo weekend e oltre, derivanti dai sei titoli appartenenti all'offerta Free Play Days e dalla possibilità di giocare l'intera campagna di Call of Duty: Black Ops 6 gratuitamente per una settimana, a partire da oggi.
L'offerta inizia dunque oggi, 9 ottobre, e termina il 12 ottobre per quanto riguarda i sei titoli con i Free Play Days, che come da tradizione caratterizzano il fine settimana, mentre l'iniziativa legata a Call of Duty andrà avanti fino alla settimana prossima, consentendo così una prova decisamente approfondita del gioco.
Questi sono dunque i giochi disponibili gratuitamente in questi giorni:
- Call of Duty: Black Ops 6
- AEW Fight Forever
- Dovetail Games Euro Fishing
- Grounded 2
- Kingdom Two Crowns
- Riders Republic
- Under the Waves
A spiccare sono particolarmente Call of Duty: Black Ops 6 e Grounded 2, ma si tratta comunque di un buon assortimento di esperienze diverse.
Giorni di prove gratuite su Xbox
In base a quanto riferito, Call of Duty: Black Ops 6 può essere scaricato e giocato da tutti gli utenti Xbox senza particolari restrizioni, mentre solitamente i giochi dell'iniziativa Free Play Days sono destinati agli abbonati a Game Pass, a qualsiasi livello, dunque anche agli Essential.
Restiamo in attesa di ulteriori delucidazioni su eventuali aperture maggiori anche nell'uso degli altri giochi, ma per il momento quelli dei Free Play Days dovrebbero essere comunque legati a un qualsiasi abbonamento a Game Pass.
Considerando che la prova di Call of Duty: Black Ops 6 termina il 16 ottobre, rappresenta probabilmente un periodo sufficiente per avanzare molto all'interno della Campagna e forse anche per concluderla, nel caso ci si metta d'impegno.
Per quanto riguarda gli altri titoli del fine settimana, si consiglia in particolare una prova su Grounded 2 che è il nuovissimo survival di Obsidian ancora in accesso anticipato, ma anche gli altri titoli sono interessanti.