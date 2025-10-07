La prova gratuita di Call of Duty Black Ops 6 è prevista poco prima dell'uscita di Battlefield 6

Anche se Black Ops 7 è alle porte, il "vecchio" Call of Duty Black Ops 6 non è affatto morto e l'editore lo supporta ancora. Activision ha infatti annunciato che una nuova versione di prova gratuita di Call of Duty: Black Ops 6 sarà disponibile dal 9 ottobre, ovvero esattamente un giorno prima del lancio di Battlefield 6 di EA, previsto per il 10 ottobre.

La prova gratuita durerà una settimana e terminerà quindi il 16 ottobre. Durante questo periodo sarà possibile giocare alla campagna, alla modalità multigiocatore e alla modalità Zombie, oltre che ai nuovi contenuti in arrivo nel gioco per l'evento The Haunting a tema Halloween. Il 9 ottobre segna anche il debutto della stagione 6 di Call of Duty: Black Ops 6 e di Warzone.