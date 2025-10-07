La prova gratuita di Call of Duty Black Ops 6 è prevista poco prima dell'uscita di Battlefield 6

Anche se Black Ops 7 è alle porte, il "vecchio" Call of Duty Black Ops 6 non è affatto morto e l'editore lo supporta ancora. Activision ha infatti annunciato che una nuova versione di prova gratuita di Call of Duty: Black Ops 6 sarà disponibile dal 9 ottobre, ovvero esattamente un giorno prima del lancio di Battlefield 6 di EA, previsto per il 10 ottobre.
La prova gratuita durerà una settimana e terminerà quindi il 16 ottobre. Durante questo periodo sarà possibile giocare alla campagna, alla modalità multigiocatore e alla modalità Zombie, oltre che ai nuovi contenuti in arrivo nel gioco per l'evento The Haunting a tema Halloween. Il 9 ottobre segna anche il debutto della stagione 6 di Call of Duty: Black Ops 6 e di Warzone.
L'arrivo della prova gratuita di CoD prima di Battlefield 6 è un caso
È piuttosto comune che Activision renda disponibile una versione di prova gratuita in concomitanza con l'inizio di una nuova stagione, poiché l'azienda ama offrire ai giocatori un assaggio dei nuovi contenuti per convincerli ad acquistare il gioco o ad abbonarsi a Game Pass Ultimate per accedere ai contenuti.
Possiamo quindi considerare il fatto che arriverà poco prima di Battlefield 6 come una coincidenza, sebbene sicuramente questa casualità non sia spiacevole per Activision, che potrebbe avvantaggiarsene attirando qualche giocatore indeciso su quale FPS acquistare in questa stagione.
Infine, se vi domandate perché Call of Duty: Black Ops 7 non abbia la corsa sul muro, Treyarch ha risposto parlando di canon.