Call of Duty Black Ops 7 rischia di annoiare i giocatori dopo Black Ops 6? Gli autori lo temono

Il prossimo Call of Duty arriverà a novembre e sarà Black Ops 7, in uscita un anno dopo il sesto capitolo della stessa saga. La maggior parte delle volte CoD preferisce cambiare sotto-saga, così da dare ai giocatori un po' di varietà. A questo giro non è stato così.

C'è forse il rischio che i fan si inizino un po' a stufare di Black Ops? Non siamo noi a chiedercelo ma sono gli autori stessi.