Intel sviluppa una GPU IA a Basso Consumo Energetico in accompagnamento a Jaguar Shores

Intel sta ampliando il suo portafoglio di chip per l'intelligenza artificiale. Un nuovo rapporto suggerisce che l'azienda stia sviluppando una GPU a basso consumo energetico destinata al mercato dell'IA, prevista per il debutto il prossimo anno, in concomitanza con il lancio della piattaforma Jaguar Shores (JGS).
Nonostante Intel si sia affidata per anni alla linea Gaudi, la sua adozione nel mercato dell'IA è rimasta limitata. Per colmare il divario con i competitor, l'azienda sembra intenzionata a diversificare l'offerta.
Intel GPU IA: carichi di lavoro di inferenza
La nuova GPU, ancora senza nome ufficiale, si concentrerà probabilmente sui carichi di lavoro di inferenza, in contrasto con Jaguar Shores, che sarà un'uscita di fascia alta focalizzata sull'addestramento dei modelli IA e sulle soluzioni a livello di rack.
Secondo una fonte interna a Intel, l'azienda ha in programma questa GPU a basso consumo per server. Sebbene i dettagli siano scarsi, il suo posizionamento suggerisce un approccio simile a quello adottato da Qualcomm con le sue schede di inferenza Cloud AI 100, che possono essere facilmente implementate anche in sistemi consumer o soluzioni Edge AI.
Intel GPU IA: design e struttura
L'ipotesi più accreditata è che questa nuova GPU, in termini di design possa essere una SKU basata sull'architettura Battlemage, specificamente ottimizzata per i carichi di lavoro Edge AI, un segmento che Intel aveva già manifestato l'intenzione di esplorare.
Modelli come il silicio 'BMG-G31' con l'integrazione di fino a 24 GB di VRAM sono stati menzionati in passato come possibili candidati. Tuttavia, dato che il chip è atteso per l'anno prossimo, l'architettura Battlemage potrebbe essere obsoleta a quel punto, lasciando aperta la possibilità che il prodotto venga lanciato sotto un'altra linea. L'introduzione di un chip IA a basso consumo energetico segnerebbe un cambiamento strategico per Intel, una soluzione complementare al suo potente stack per l'addestramento.