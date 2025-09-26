Monitor da gaming Samsung Odyssey G3 in maxi offerta su Amazon: è (quasi) al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, per chiunque sia alla ricerca di un nuovo monitor da gaming, è disponibile una promo sul Samsung Odyssey G3 che viene messo in offerta con uno sconto attivo in formato XL del 44% : prezzo totale e finale d'acquisto di 139,99€ . Puoi acquistare il monitor direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Il monitor Odyssey G3 da 27" si presenta come una soluzione ideale per i gamer che cercano prestazioni elevate. Dotato di un pannello VA Flat, offre una risoluzione Full HD (1920x1080) e un formato widescreen 16:9 , garantendo immagini nitide e coinvolgenti.

Ulteriori dettagli tecnici

La caratteristica distintiva di questo monitor è la sua eccezionale fluidità: grazie a una frequenza di aggiornamento di 180 Hz e a un tempo di risposta ultrarapido di appena 1 ms, l'Odyssey G3 elimina sfocature da movimento e ritardi, assicurando un'esperienza di gioco estremamente reattiva.

Samsung Odyssey G3

La tecnologia AMD FreeSync contribuisce ulteriormente a sincronizzare il monitor con la scheda grafica, eliminando tearing e stuttering. Anche la qualità dell'immagine è notevole, con un elevato rapporto di contrasto di 3000:1 e una superficie dello schermo opaca che riduce i riflessi. In termini di connettività dispone di una porta HDMI e un Display Port, oltre a un ingresso audio.