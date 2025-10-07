1

Sony WH-1000XM4 in offerta su Amazon per la Festa delle Offerte Prime

Le celebri cuffie Sony con cancellazione attiva del rumore tornano in sconto su Amazon: audio premium, comfort assoluto e 30 ore di autonomia.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   07/10/2025
Le cuffie in sconto

La Festa delle Offerte Prime è l'occasione perfetta per chi desidera un'esperienza audio di livello professionale. Su Amazon trovate le Sony WH-1000XM4 a 179,00€ invece di 279,00€, con un ulteriore risparmio di 8,95€ applicato al check-out. La promozione è valida per un periodo limitato e la potete trovare a questo indirizzo oppure tramite il riquadro qui sotto. Ricordiamo che l'offerta è riservata agli abbonati ad Amazon Prime e che il prodotto è acquistabile anche con pagamento a rate a tasso zero tramite Cofidis.

Qualità sonora e comfort ai massimi livelli

Le WH-1000XM4 rappresentano uno dei modelli più apprezzati di Sony grazie alla loro eccezionale cancellazione del rumore, gestita dal processore HD QN1 e dal chip Bluetooth avanzato. Il risultato è un isolamento acustico profondo e naturale, ideale per chi ascolta musica, lavora o viaggia frequentemente.

Le cuffie Sony in sconto
Le cuffie Sony in sconto

Le cuffie supportano Hi-Res Audio e migliorano automaticamente i file compressi tramite la tecnologia DSEE Extreme. Funzioni come Speak-to-Chat e Wearing Detection offrono un'esperienza d'uso intelligente, mentre la connessione multipoint consente di collegarle a due dispositivi contemporaneamente. Con fino a 30 ore di autonomia e ricarica rapida, le Sony WH-1000XM4 restano una delle scelte migliori nel segmento premium - e con la Festa delle Offerte Prime diventano ancora più convenienti.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Sony WH-1000XM4 in offerta su Amazon per la Festa delle Offerte Prime