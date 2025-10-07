Sony WH-1000XM4 in offerta su Amazon per la Festa delle Offerte Prime

La Festa delle Offerte Prime è l'occasione perfetta per chi desidera un'esperienza audio di livello professionale. Su Amazon trovate le Sony WH-1000XM4 a 179,00€ invece di 279,00€, con un ulteriore risparmio di 8,95€ applicato al check-out. La promozione è valida per un periodo limitato e la potete trovare a questo indirizzo oppure tramite il riquadro qui sotto. Ricordiamo che l'offerta è riservata agli abbonati ad Amazon Prime e che il prodotto è acquistabile anche con pagamento a rate a tasso zero tramite Cofidis.

Qualità sonora e comfort ai massimi livelli

Le WH-1000XM4 rappresentano uno dei modelli più apprezzati di Sony grazie alla loro eccezionale cancellazione del rumore, gestita dal processore HD QN1 e dal chip Bluetooth avanzato. Il risultato è un isolamento acustico profondo e naturale, ideale per chi ascolta musica, lavora o viaggia frequentemente.

Le cuffie Sony in sconto

Le cuffie supportano Hi-Res Audio e migliorano automaticamente i file compressi tramite la tecnologia DSEE Extreme. Funzioni come Speak-to-Chat e Wearing Detection offrono un'esperienza d'uso intelligente, mentre la connessione multipoint consente di collegarle a due dispositivi contemporaneamente. Con fino a 30 ore di autonomia e ricarica rapida, le Sony WH-1000XM4 restano una delle scelte migliori nel segmento premium - e con la Festa delle Offerte Prime diventano ancora più convenienti.