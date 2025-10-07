Perché Call of Duty: Black Ops 7 non ha la corsa sul muro? Treyarch risponde parlando di canon

La domanda viene spontanea: come mai? Perché non siamo nella giusta linea temporale.

La beta di Call of Duty: Black Ops 7 è arrivata, è stata provata dai giocatori ed è anche stata estesa. Nel mezzo di tutto questo ci si è anche resi conto che nello sparatutto di Activision non è possibile fare la corsa sul muro , Wall Run in gergo.

La spiegazione dell'assenza della corsa sul muro in Call of Duty Black Ops 7

Parlando con GamesRadar+, Miles Leslie - Direttore creativo associato di Black Ops 7 - ha svelato che quando lo sviluppo di questo nuovo Call of Duty è iniziato, il team voleva ricollegarsi a Black Ops 2 e per questo tutta la tecnologia presente nel gioco viene da tale era. Inoltre, Leslie ha spiegato che il team è molto attento con ciò che è canonico.

Quindi, per coerenza narrativa poiché il gioco è ambientato nel 2035, non è possibile avere il Thrust Jump degli altri Black Ops. In modo simile, la corsa sul muro non è possibile perché non c'era ancora quel tipo di tecnologia nell'era di Black Ops 2.

Perlomeno, Black Ops 7 dispone dei salti sul muro che permettono di scalare una parete verticale con tre salti di fila. Riteniamo comunque che parte del motivo per il quale la corsa sul muro non sia presente sia una conseguenza di game design: sin dall'inizio il team ha probabilmente deciso che non voleva fondare gli scontri su questa capacità. Voi che pensate? Vi piace il sistema di movimento di BO7?

Ricordiamo poi che abbiamo provato la beta di Call of Duty: Black Ops 7.