A quanto pare Call of Duty: Black Ops 7 censura le parole "ARC Raiders" nella chat della beta: lo ha scoperto casualmente un utente, che ha poi postato un video per dimostrare l'accaduto e mettere in evidenza l'atteggiamento ben poco "sportivo" da parte dello sparatutto prodotto da Activision.

L'azienda ha precisato in una nota che il blocco di quelle parole è il risultato di un errore del filtro testuale e che verrà sistemato quanto prima, sebbene sia davvero strano che il problema si verifichi solo quando i termini "ARC" e "Raiders" vengano utilizzati insieme.

A ben vedere non è la prima volta che il titolo dello sparatutto di Embark Studios viene censurato in una chat: è già successo all'interno dell'EA App, che quantomeno inizialmente bloccava quella combinazione di parole, salvo poi "risolvere" dopo alcune segnalazioni.

La cosa buffa è che a parti invertite l'atteggiamento appare ben diverso, con il CEO di Embark Studios che di recente ha lodato pubblicamente Battlefield 6.