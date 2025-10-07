A quanto pare Call of Duty: Black Ops 7 censura le parole "ARC Raiders" nella chat della beta: lo ha scoperto casualmente un utente, che ha poi postato un video per dimostrare l'accaduto e mettere in evidenza l'atteggiamento ben poco "sportivo" da parte dello sparatutto prodotto da Activision.
L'azienda ha precisato in una nota che il blocco di quelle parole è il risultato di un errore del filtro testuale e che verrà sistemato quanto prima, sebbene sia davvero strano che il problema si verifichi solo quando i termini "ARC" e "Raiders" vengano utilizzati insieme.
A ben vedere non è la prima volta che il titolo dello sparatutto di Embark Studios viene censurato in una chat: è già successo all'interno dell'EA App, che quantomeno inizialmente bloccava quella combinazione di parole, salvo poi "risolvere" dopo alcune segnalazioni.
La cosa buffa è che a parti invertite l'atteggiamento appare ben diverso, con il CEO di Embark Studios che di recente ha lodato pubblicamente Battlefield 6.
Call of Duty teme la concorrenza?
Sebbene sia lo scontro fra Battlefield e Call of Duty a tenere banco, come accade ogni volta che i due franchise arrivano nei negozi nello stesso periodo, è chiaro ed evidente che lo sparatutto prodotto da Activision teme la concorrenza.
Concorrenza rappresentata in questo caso da ARC Raiders, appunto, che farà il proprio debutto su PC, PS5 e Xbox Series X|S il prossimo 30 ottobre.