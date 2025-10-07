Il LEGO Game Boy riproduce nel dettaglio anche l'hardware interno, sia della console che delle cartucce: lo dimostrano alcune foto pubblicate su Reddit da un acquirente particolarmente entusiasta e soddisfatto dal livello di dettaglio del set.
Come si può vedere, l'interno delle cartucce "mima" con i vari mattoncini l'eventuale presenza di una batteria interna, nonché la disposizione dei chip di memoria e dei punti di ancoraggio per la chiusura del case in plastica.
Allo stesso modo, sotto la scocca dell'unità principale si trovano dettagli sorprendenti, come ad esempio il pezzo nero e circolare montato in corrispondenza dell'altoparlante interno del Game Boy originale, anch'esso nero e tondo.
Altre testimonianze citano l'efficacia del piccolo sistema a molla collocato sotto i due pulsanti principali della console, che in questo modo restituiscono una corsa credibile e un ritorno "elastico", appunto, come dei veri tasti da controller.
Una riproduzione davvero sorprendente
Disponibile da alcuni giorni, il LEGO Game Boy sembra dunque porsi come una riproduzione davvero convincente dell'iconica console portatile Nintendo, e le sensazioni che arrivanno dai social esprimono grande soddisfazione in merito alla qualità del set.
Alla luce di quello che potrebbe essere un grande successo, l'ennesimo per questo genere di produzioni, immaginiamo che la collaborazione fra LEGO e Nintendo non si fermerà qui e sfornerà ulteriori gioiellini in un futuro sicuramente prossimo.