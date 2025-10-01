Il LEGO Game Boy è disponibile a partire da oggi, anche su Amazon

Il LEGO Game Boy è disponibile a partire da oggi e può essere acquistato anche su Amazon al prezzo ufficiale di 59,99€. Ultimo modello della linea LEGO Icons, il set riproduce in maniera fedele la storica console portatile Nintendo. Identificato con il codice 72046 e composto da 421 pezzi, il set Game Boy è stato disegnato per gli appassionati che vogliono rivivere le emozioni legate a questo iconico handheld, grazie a una scala 1:1 che riprende le dimensioni del dispositivo: 14 x 9 x 3 centimetri.
Non si tratta di una replica funzionante, ma visivamente riprende tutti i dettagli della console lanciata nel 1989: dal control pad ai pulsanti A e B, passando per i tasti Select e Start, nonché la rotella per la regolazione del contrasto, la manopola per il volume e lo slot per le cartucce.
Nella confezione sono presenti anche due cartucce costruibili: The Legend of Zelda: Link's Awakening e Super Mario Land, entrambe dotate di schermi lenticolari per simulare la grafica originale, ma in alternativa è possibile esporre una schermata iniziale Nintendo.
Oggetto del desiderio
Annunciato lo scorso gennaio, il LEGO Game Boy si pone come un oggetto da esposizione perfetto per gli appassionati di videogiochi della vecchia guardia e per i fan delle console Nintendo in generale.
Naturalmente il set dispone anche di istruzioni per la costruzione 3D grazie all'app LEGO Builder per iOS e Android, che consente di ingrandire e ruotare il modello tridimensionale per monitorare i progressi durante il montaggio.