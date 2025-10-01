Il LEGO Game Boy è disponibile a partire da oggi, anche su Amazon

Il LEGO Game Boy è disponibile a partire da oggi e può essere acquistato anche su Amazon al prezzo ufficiale di 59,99€. Ultimo modello della linea LEGO Icons, il set riproduce in maniera fedele la storica console portatile Nintendo. Identificato con il codice 72046 e composto da 421 pezzi, il set Game Boy è stato disegnato per gli appassionati che vogliono rivivere le emozioni legate a questo iconico handheld, grazie a una scala 1:1 che riprende le dimensioni del dispositivo: 14 x 9 x 3 centimetri.

Non si tratta di una replica funzionante, ma visivamente riprende tutti i dettagli della console lanciata nel 1989: dal control pad ai pulsanti A e B, passando per i tasti Select e Start, nonché la rotella per la regolazione del contrasto, la manopola per il volume e lo slot per le cartucce.

Nella confezione sono presenti anche due cartucce costruibili: The Legend of Zelda: Link's Awakening e Super Mario Land, entrambe dotate di schermi lenticolari per simulare la grafica originale, ma in alternativa è possibile esporre una schermata iniziale Nintendo.