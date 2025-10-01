Xbox potrebbe calare al 13% di quota di mercato in UK e ridurre la sua presenza nei negozi, secondo analisti

Le previsioni di alcuni analisti, riportate da GamesInfustry, dipingono un quadro alquanto fosco per il futuro di Xbox nel Regno Unito, almeno per quanto riguarda il mercato fisico, dal quale in effetti Microsoft si sta distaccando progressivamente: secondo queste previsioni la quota di mercato di Xbox potrebbe scendere al 13% nel 2025, con una progressiva riduzione della presenza di console e giochi nei negozi.

I dati provengono dall'analista Dorian Bloch di Nielsen/GfK, dunque non si tratta di numeri ufficiali ma di proiezioni basate su quanto rilevato da varie catene di rivenditori nel Regno Unito, ma hanno un notevole significato se si pensa che questo era il secondo mercato in cui Xbox aveva una diffusione maggiore.

Secondo quanto riferito dall'analista, Xbox controllava circa il 31% di quota di mercato per quanto riguarda le vendite di console presso i negozi nel 2022, ma le proiezioni per il 2025 parlano di un possibile crollo al 13% rispetto a PS5 e Nintendo Switch (e Switch 2).