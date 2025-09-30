Xbox Game Pass è redditizio, ribadisce Sarah Bond di Xbox, parlando anche dei piani per il futuro

Nei giorni del Tokyo Game Show 2025, la rivista giapponese Game Watch ha intervistato Sarah Bond, presidente di Xbox, su vari argomenti legati al business videoludico di Microsoft, tra i quali anche Xbox Game Pass, che è stato confermato come redditizio dalla Bond, parlando anche di piani per il futuro.
Nell'intervista, Bond risponde ancora una volta alla fatidica domanda sul fatto che Game Pass sia o meno sostenibile, ribadendo che si tratta di un servizio redditizio per Microsoft, facendo presente come abbia fatto registrare 5 miliardi di dollari di entrate nello scorso anno fiscale, facendo segnare un record.
Con l'incremento degli introiti per Microsoft, ha inoltre aggiunto Bond, aumentano anche gli investimenti per gli sviluppatori che vogliono immettere i propri giochi nel catalogo, e come abbiamo visto anche da questo punto di vista si sono registrati investimenti record nell'ultimo periodo.
Piani per il prossimo futuro di Xbox
In generale, l'intenzione di Microsoft è continuare a investire sulle console ma anche su altre possibilità di accesso all'ecosistema, come riferito dalla presidente di Xbox nell'intervista.
Non vengono fatti commenti specifici sulle vendite di Xbox Series X|S, che la Bond considera comunque degli elementi fondamentali per l'ecosistema, ma l'intenzione è di espandere quest'ultimo anche attraverso altri dispositivi, uno dei quali è proprio il ROG Xbox Ally recentemente immesso sul mercato.
Soluzioni di questo tipo, insieme ai PC e alle console Xbox, oltre all'espansione di Xbox Cloud Gaming, rappresentano l'approccio misto che Microsoft ha intenzione di mantenere in futuro per espandere il proprio ecosistema.
Da notare anche un riferimento particolare a un possibile nuovo controller Xbox: durante l'intervista è stato chiesto alla Bond di parlare di un eventuale successore dell'Xbox Elite Series 2, con la presidente che ha riferito di non poter dire ancora nulla ma che stanno "lavorando anche a diverse innovazioni sul fronte degli accessori", aggiungendo di essere "sicura che ci saranno altre informazioni in arrivo".