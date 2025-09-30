Xbox Game Pass è redditizio, ribadisce Sarah Bond di Xbox, parlando anche dei piani per il futuro

Nei giorni del Tokyo Game Show 2025, la rivista giapponese Game Watch ha intervistato Sarah Bond, presidente di Xbox, su vari argomenti legati al business videoludico di Microsoft, tra i quali anche Xbox Game Pass, che è stato confermato come redditizio dalla Bond, parlando anche di piani per il futuro.

Nell'intervista, Bond risponde ancora una volta alla fatidica domanda sul fatto che Game Pass sia o meno sostenibile, ribadendo che si tratta di un servizio redditizio per Microsoft, facendo presente come abbia fatto registrare 5 miliardi di dollari di entrate nello scorso anno fiscale, facendo segnare un record.

Con l'incremento degli introiti per Microsoft, ha inoltre aggiunto Bond, aumentano anche gli investimenti per gli sviluppatori che vogliono immettere i propri giochi nel catalogo, e come abbiamo visto anche da questo punto di vista si sono registrati investimenti record nell'ultimo periodo.