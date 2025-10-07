Donkey Kong Bananza è in sconto al prezzo minimo storico su Amazon per la Festa delle Offerte Prime

La Festa delle Offerte Prime di Amazon Italia è un'ottima occasione per acquistare videogiochi a prezzi convenienti.. Tra le tante promozioni disponibili troviamo anche l'acclamato Donkey Kong Bananza per Nintendo Switch 2, ora proposto con uno sconto del 28%. Se siete interessati, potete raggiungere la pagina dell'offerta a questo indirizzo o cliccando sul box sottostante. Nel momento in cui scriviamo il gioco viene proposto a 56,99 euro, il prezzo più basso visto finora su Amazon.it e con un risparmio di 23,99 euro rispetto a quello di listino. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con consegna rapida e possibilità di reso entro 14 giorni.
Una grande esclusiva per Nintendo Switch 2
Donkey Kong Bananza segna il ritorno del leggendario gorilla Nintendo, protagonista di un'esplosiva avventura platform in 3D realizzata in esclusiva per Nintendo Switch 2. Quando una misteriosa organizzazione ruba le preziose banane d'oro che alimentano l'isola, Donkey Kong parte per una missione di recupero a suon di pugni, salti e devastazione.
Il gioco presenta un inedito gameplay basato sulla distruzione ambientale: Donkey Kong può abbattere pareti, scavare tunnel e manipolare il terreno per scoprire segreti, trovare percorsi alternativi o risolvere in modo creativo i puzzle ambientali. Inoltre, grazie alle trasformazioni Bananza, DK può assumere forme come zebra, struzzo o Kong potenziato, ciascuna con abilità uniche.