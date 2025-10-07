Ion Fury: l'espansione Aftershock arriva anche su console, annunciata la data di uscita

Gli sviluppatori riferiscono peraltro che i contenuti sono stati specificamente ottimizzati per le varie piattaforme, in modo da garantire i 60 frame al secondo su tutte e tre le console in questione.

Ben due anni dopo l'uscita su PC, Aftershock arriva dunque anche sulle console, portando con sé la dose aggiuntiva d'azione che abbiamo visto in precedenza nella versione Windows, riproposta sostanzialmente identica in queste edizioni su PlayStation, Xbox e Switch.

L' espansione Aftershock di Ion Fury arriverà anche su console , finalmente, con il team Voipoint e i publisher 3D Realms e Fulqrum Publishing ad annunciare la data di uscita di questa, fissata per il 16 ottobre su PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Una nuova dose d'azione in stile anni 90

In base a quanto riferito da Voidpoint, Ion Fury: Aftershock è stato ottimizzato al massimo anche su Nintendo Switch, dove andrà a 60 frame al secondo e a 1080p di risoluzione in modalità nel Dock e a 720p in modalità portatile.

Il pacchetto in questione rappresenta una sostanziosa aggiunta ai contenuti originali del gioco, applicando 13 nuovi livelli sparsi in cinque nuove aree esplorabili e fortemente caratterizzate in maniera originale.

All'interno di questi livelli si trovano anche nemici unici e inediti, oltre a nuove armi e situazioni di gioco che variano in maniera notevole quanto visto nella parte principale di Ion Fury.

Il gioco in questione è un "boomer shooter" costruito sul leggendario Build Engine che è stato origine anche di Duke Nukem 3D e Shadow Warrior, riprendendo pienamente lo stile anni 90 degli sparatutto in prima persona sia in termini di estetica che di gameplay.