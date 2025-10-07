Il trailer dell'”hype” di Battlefield 6 ci ricorda che il lancio è vicinissimo su PS5, Xbox e PC

Il filmato mescola con astuzia sequenze cinematografiche e gameplay , mettendo in risalto gli elementi chiave della serie: guerra su larga scala, uso intensivo dei veicoli e distruttibilità ambientale.

Battlefield 6 arriva nei negozi questa settimana

Il filmato è accompagnato da citazioni e reazioni entusiaste della stampa e di content creator internazionali, incluso l'ormai inflazionato "Absolute Cinema" che impazza sui social, a dimostrazione che l'hype è, a tutti gli effetti, reale.

Oltre al trailer di lancio, i Battlefield Studios hanno recentemente svelato i dettagli dell'imponente patch del day one con oltre 200 correzioni, i contenuti della Stagione 1 in arrivo tra ottobre e dicembre, e offerto persino qualche anticipazione sul futuro del gioco, che potrebbe includere mezzi navali e nuove modalità.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile a partire dal 10 ottobre. Ecco gli orari di sblocco delle copie digitali.