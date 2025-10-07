Il trailer dell'”hype” di Battlefield 6 ci ricorda che il lancio è vicinissimo su PS5, Xbox e PC

Mancano pochissimi giorni al debutto di Battlefield 6 nei negozi digitali, ed Electronic Arts ha deciso di alimentare l'attesa con un esplosivo "hype launch trailer", che potete visualizzare nel player qui sotto.
Il filmato mescola con astuzia sequenze cinematografiche e gameplay, mettendo in risalto gli elementi chiave della serie: guerra su larga scala, uso intensivo dei veicoli e distruttibilità ambientale.
Battlefield 6 arriva nei negozi questa settimana
Il filmato è accompagnato da citazioni e reazioni entusiaste della stampa e di content creator internazionali, incluso l'ormai inflazionato "Absolute Cinema" che impazza sui social, a dimostrazione che l'hype è, a tutti gli effetti, reale.
Oltre al trailer di lancio, i Battlefield Studios hanno recentemente svelato i dettagli dell'imponente patch del day one con oltre 200 correzioni, i contenuti della Stagione 1 in arrivo tra ottobre e dicembre, e offerto persino qualche anticipazione sul futuro del gioco, che potrebbe includere mezzi navali e nuove modalità.
Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile a partire dal 10 ottobre. Ecco gli orari di sblocco delle copie digitali.