Battlefield 6 dopo il lancio potrebbe aggiungere le battaglie navali e un "elicottero tascabile"

I Battlefield Studios hanno pubblicato un lungo post sul sito ufficiale di Battlefield 6, in cui anticipano le modifiche previste con l'aggiornamento del lancio e offrono uno sguardo sui contenuti futuri, che potrebbero includere anche mezzi navali e combattimenti in mare aperto.

Come già riportato in una precedente notizia, la patch del day one introdurrà oltre 200 correzioni e miglioramenti, tra cui alcune modifiche molto richieste dalla community: maggiore reattività nei movimenti, revisione del layout delle mappe e bilanciamento del rinculo per le armi automatiche.