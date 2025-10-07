Battlefield 6 dopo il lancio potrebbe aggiungere le battaglie navali e un "elicottero tascabile"

I Battlefield Studios hanno pubblicato un lungo post sul sito ufficiale di Battlefield 6, in cui anticipano le modifiche previste con l'aggiornamento del lancio e offrono uno sguardo sui contenuti futuri, che potrebbero includere anche mezzi navali e combattimenti in mare aperto.
Come già riportato in una precedente notizia, la patch del day one introdurrà oltre 200 correzioni e miglioramenti, tra cui alcune modifiche molto richieste dalla community: maggiore reattività nei movimenti, revisione del layout delle mappe e bilanciamento del rinculo per le armi automatiche.
Le richieste dei giocatori non sono passate inosservate
Guardando oltre il lancio, il team ha ricordato le novità in arrivo con la Stagione 1 presentata la scorsa settimana, che partirà il 28 ottobre con l'evento Operazione Canaglia e si estenderà fino a dicembre. Tra le novità previste: nuove mappe, modalità di gioco, armi, veicoli e eventi a tempo limitato.
Oltre al riepilogo dei contenuti già annunciati, gli sviluppatori hanno lasciato intendere l'arrivo di ulteriori sorprese, tra cui la modalità Battle Royale, battaglie navali (il termine usato è "naval warfare"), oltre al ritorno di un "elicottero tascabile" che sembrerebbe riferirsi al celebre Little Bird, già apparso in diversi capitoli della serie.
"C'è molto altro da aspettarsi oltre alle nostre Stagioni: il team continua ad analizzare i dati di Battlefield Labs, raccogliere i feedback dei giocatori e sviluppare idee completamente nuove per il futuro, a partire da una nuova e avvincente interpretazione in chiave Battle Royale dell'universo di Battlefield."
"A parte questo, le richieste per l'introduzione della guerra navale non sono passate inosservate, così come i numerosi appelli per il ritorno di un certo "elicottero tascabile" amatissimo dai fan, dei platoon e di molte altre funzionalità."
Prima di lasciarvi che Battlefield 6 sarà disponibile a partire da venerdì 10 ottobre per PC, PS5 e Xbox Series X|S.