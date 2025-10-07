0

Battlefield 6 dopo il lancio potrebbe aggiungere le battaglie navali e un "elicottero tascabile"

Il team di Battlefield 6 ha parlato di cosa possiamo attenderci al lancio del gioco, durante la Stagione 1 e nei mesi successivi.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   07/10/2025
Una corazzata in Battlefield 2042
Battlefield 6
I Battlefield Studios hanno pubblicato un lungo post sul sito ufficiale di Battlefield 6, in cui anticipano le modifiche previste con l'aggiornamento del lancio e offrono uno sguardo sui contenuti futuri, che potrebbero includere anche mezzi navali e combattimenti in mare aperto.

Come già riportato in una precedente notizia, la patch del day one introdurrà oltre 200 correzioni e miglioramenti, tra cui alcune modifiche molto richieste dalla community: maggiore reattività nei movimenti, revisione del layout delle mappe e bilanciamento del rinculo per le armi automatiche.

Le richieste dei giocatori non sono passate inosservate

Guardando oltre il lancio, il team ha ricordato le novità in arrivo con la Stagione 1 presentata la scorsa settimana, che partirà il 28 ottobre con l'evento Operazione Canaglia e si estenderà fino a dicembre. Tra le novità previste: nuove mappe, modalità di gioco, armi, veicoli e eventi a tempo limitato.

Oltre al riepilogo dei contenuti già annunciati, gli sviluppatori hanno lasciato intendere l'arrivo di ulteriori sorprese, tra cui la modalità Battle Royale, battaglie navali (il termine usato è "naval warfare"), oltre al ritorno di un "elicottero tascabile" che sembrerebbe riferirsi al celebre Little Bird, già apparso in diversi capitoli della serie.

Gli orari di sblocco di Battlefield 6 confermano che non ci sarà un accesso anticipato

"C'è molto altro da aspettarsi oltre alle nostre Stagioni: il team continua ad analizzare i dati di Battlefield Labs, raccogliere i feedback dei giocatori e sviluppare idee completamente nuove per il futuro, a partire da una nuova e avvincente interpretazione in chiave Battle Royale dell'universo di Battlefield."

"A parte questo, le richieste per l'introduzione della guerra navale non sono passate inosservate, così come i numerosi appelli per il ritorno di un certo "elicottero tascabile" amatissimo dai fan, dei platoon e di molte altre funzionalità."

Prima di lasciarvi che Battlefield 6 sarà disponibile a partire da venerdì 10 ottobre per PC, PS5 e Xbox Series X|S.

