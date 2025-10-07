0

Apple AirTag in sconto su Amazon per la Festa delle Offerte Prime

Tra le Offerte Prime di Amazon troviamo gli Apple AirTag nelle confezioni da 1 o da 4 pezzi. Vediamo tutti i dettagli.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   07/10/2025
Apple AirTag

In occasione della Festa delle Offerte Prime, su Amazon sono disponibili gli Apple AirTag in diverse versioni. Nei box qui sotto trovate il prodotto singolo o una pratica confezione da 4 pezzi: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Cos'è Apple AirTag

AirTag è un prodotto molto utile che vi permetterà di tenere d'occhio e tracciare i vostri dispositivi, amici o familiari attraverso l'app Dov'è. Configurarlo è molto semplice: basta un tap e si collega all'iPhone o al vostro iPad. Per ritrovare un oggetto basterà chiedere aiuto a Siri o far suonare l'altoparlante integrato, mentre la tecnologia Ultra Wideband vi guiderà al punto esatto in cui si trova l'AirTag.

Inoltre, con la modalità Smarrito potrete ricevere in automatico una notifica quando verrà rilevato da un dispositivo nella Rete Dov'è. Tutte le comunicazioni avvengono in forma anonima e criptata. Vi ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Inoltre, gli sconti proposti per la Festa delle Offerte Prime sono validi fino all'8 ottobre.

