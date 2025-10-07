Ghost of Yotei mostra la modalità Letale in un nuovo video con gameplay, e il nome sembra appropriato

Sucker Punch ha pubblicato un nuovo video con gameplay per Ghost of Yotei, incentrato in particolare sulla modalità "Letale", ovvero un livello di difficoltà decisamente elevato che trasforma il gioco in una notevole sfida.

La modalità in questione è consigliata a chi vuole rendere Ghost of Yotei un'esperienza decisamente più selettiva di quanto non lo sia alla sua difficoltà standard, rendendo gli scontri veramente impegnativi, o quantomeno richiedendo una certa tattica e capacità per poter fronteggiare i nemici.

In particolare, cambia un po' l'approccio alla battaglia quando si ha a che fare con più nemici per volta, visto che questi tendono ad attaccare con maggiore logica, sfruttando i possibili momenti di incertezza del giocatore.