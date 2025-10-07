Ghost of Yotei mostra la modalità Letale in un nuovo video con gameplay, e il nome sembra appropriato

Sucker Punch ha pubblicato un nuovo video con gameplay per Ghost of Yotei, incentrato in particolare sulla modalità "Letale", ovvero un livello di difficoltà decisamente elevato che trasforma il gioco in una notevole sfida.
La modalità in questione è consigliata a chi vuole rendere Ghost of Yotei un'esperienza decisamente più selettiva di quanto non lo sia alla sua difficoltà standard, rendendo gli scontri veramente impegnativi, o quantomeno richiedendo una certa tattica e capacità per poter fronteggiare i nemici.
In particolare, cambia un po' l'approccio alla battaglia quando si ha a che fare con più nemici per volta, visto che questi tendono ad attaccare con maggiore logica, sfruttando i possibili momenti di incertezza del giocatore.
Lo scontro contro tre nemici diventa un problema
Qualche esempio del livello di difficoltà Letale in Ghost of Yotei lo possiamo trarre dunque da questo video riportato qui sotto, pubblicato nelle ore scorse dal canale ufficiale di PlayStation per mostrare qualcosa di più su questa opzione di gioco.
In particolare, vediamo Atsu alle prese con tre samurai, immersi in una suggestiva prateria tra le ambientazioni che possiamo incontrare all'interno della nuova esclusiva PS5.
Vediamo Atsu che soccombe più volte, a dimostrazione di come questa modalità di gioco richieda un certo impegno e applicazione per poter essere gestita al meglio, perché gli scontri non sono affatto una passeggiata.
In ogni caso, alla fine la protagonista risulta vincitrice, ma solo dopo aver assimilato qualcosa di più sulla tattica di combattimento attraverso le armi tradizionali presenti in Ghost of Yotei.
Nel frattempo, abbiamo saputo da Nate Fox alcune informazioni sulla maturità di Sucker Punch attraverso la vendetta e il trauma della perdita nella nostra nuova intervista, oltre al fatto che carezzare volpi in Ghost of Yotei è bello, ma potenzialmente pericoloso.