Annunciata la data di uscita di Powerwash Simulator per PC, PS5, Nintendo Switch 2, Xbox e Game Pass

Gli sviluppatori di FuturLab hanno finalmente svelato la data di uscita di PowerWash Simulator 2, il seguito del loro rilassante simulatore di pulizie, e non bisognerà attendere molto: il debutto è ormai alle porte.

Il gioco sarà disponibile nei negozi digitali a partire dal 23 ottobre, su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC (Steam, Epic Games Store e Microsoft Store), al prezzo consigliato di 24,99 euro. Inoltre, sarà incluso sin dal lancio nel catalogo di PC e Xbox Game Pass. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che potrete visualizzare qui sotto.