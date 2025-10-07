2

Annunciata la data di uscita di Powerwash Simulator per PC, PS5, Nintendo Switch 2, Xbox e Game Pass

Il team di FutureLab ha finalmente svelato la data di uscita di PowerWash Simulator 2. Presto potrete dare il via alle pulizie autunnali da soli o in compagnia di altri giocatori.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   07/10/2025
Il protagonista di PowerWash Simulator 2
PowerWash Simulator 2
PowerWash Simulator 2
Gli sviluppatori di FuturLab hanno finalmente svelato la data di uscita di PowerWash Simulator 2, il seguito del loro rilassante simulatore di pulizie, e non bisognerà attendere molto: il debutto è ormai alle porte.

Il gioco sarà disponibile nei negozi digitali a partire dal 23 ottobre, su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC (Steam, Epic Games Store e Microsoft Store), al prezzo consigliato di 24,99 euro. Inoltre, sarà incluso sin dal lancio nel catalogo di PC e Xbox Game Pass. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che potrete visualizzare qui sotto.

Pulizie da soli o in compagnia

PowerWash Simulator 2 riprende la formula vincente del primo capitolo, invitandoci a rimuovere ogni traccia di sporco con la nostra fidata idropulitrice e una serie di strumenti professionali, in ambientazioni sempre più bizzarre, creative e fuori dagli schemi.

Al lancio, il gioco offrirà una modalità carriera con ben 38 livelli, ambientati in location completamente nuove per la serie, come Sponge Valley e Lubri City. Potremo affrontare le missioni in solitaria oppure collaborare con un amico in split screen locale, o con un team fino a quattro giocatori online, per un'esperienza cooperativa ancora più coinvolgente.

