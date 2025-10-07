Vampire Survivors si aggiornerà presto alla versione 1.14 con multiplayer cooperativo e altre novità

Vampire Survivors continua ad evolversi e riceverà presto la versione 1.14, destinata a portare diverse novità interessanti al gioco, a partire dall'introduzione del multiplayer cooperativo online per un massimo di quattro giocatori, ma non solo.
C'è anche un trailer di presentazione per questo aggiornamento che si preannuncia piuttosto sostanzioso, ma i cui dettagli non sono ancora del tutto noti: ulteriori informazioni verranno infatti pubblicate nei prossimi giorni, quando saremo più vicini al lancio di questo aggiornamento.
Non c'è ancora una data di uscita ufficiale, ma poncle ha riferito che l'update 1.14 verrà messo a disposizione "nelle prossime settimane", dunque attendiamo ulteriori dettagli al riguardo nei prossimi giorni.
Altre novità verranno svelate nei prossimi giorni
"Esplora liberamente i livelli mentre i tuoi amici cercano di trovare la via d'uscita da Astral Stair, oppure provate a sopravvivere tutti insieme nella Stanza 1665...", si legge nella descrizione, "Più giocatori non rendono le cose più facili, o forse sì?"
"L'autunno è il nostro momento di gloria, quindi torna la prossima settimana per scoprire cosa rivelerà la prossima carta... potremmo finalmente rispondere a una domanda scottante che è stata posta migliaia di volte". Con questo misterioso invito, poncle ci rimanda ai prossimi giorni in cui verranno svelate altre novità in arrivo.
In effetti, l'idea di un multiplayer cooperativo a quattro giocatori su Vampire Survivors fa pensare a un notevole caos che potrebbe crearsi sugli schermi, ma attendiamo di vederlo in azione per valutare meglio.
Nel frattempo, poncle ha lanciato anche il suo nuovo gioco, che potete conoscere meglio nella nostra recensione di Berserk or Die.