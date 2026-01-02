1

La Deluxe Edition di Dave the Diver è in promo su Instant Gaming: a queste cifre devi assolutamente recuperarlo

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile la Deluxe Edition di Dave the Diver scontatissima ad un prezzo molto interessante.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   02/01/2026
Dave the Diver
Dave the Diver
Dave the Diver
Su Instant Gaming, oggi, è presente una promozione che mette in offerta un titolo molto interessante e tra gli indie più apprezzati degli ultimi anni. Si tratta di Dave the Diver, la cui Deluxe Edition viene scontata del 64% e viene venduta a 11,59€ (IVA compresa). La key è utilizzabile su Steam. Acquista il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto dal banner qui in basso: Dave the Diver è un videogioco del 2023 sviluppato e pubblicato da Mintrocket, che unisce in modo originale elementi di azione-avventura e gestione. La storia segue Dave, un subacqueo che, su proposta dell'amico Cobra, decide di aprire un ristorante di sushi insieme allo chef Bancho.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il locale sorge nei pressi del misterioso Blue Hole, un'area marina che ospita specie provenienti da tutto il mondo. Di giorno Dave esplora i fondali alla ricerca di pesci e risorse, mentre di notte aiuta a gestire il ristorante. Durante le immersioni, il protagonista scopre una civiltà marina e si ritrova coinvolto in un mistero legato a strani terremoti.

Ss Bc9150385C6Fcd41Ac7195Be36597469F54A792C1920X1080

Il gameplay è diviso in due fasi principali: immersioni subacquee e gestione del ristorante. Durante le esplorazioni, Dave utilizza un arpione e varie armi per catturare creature marine. La sera, i pesci raccolti vengono trasformati in piatti di sushi da servire ai clienti, sbloccando nuove ricette, miglioramenti e contenuti avanzati. Qui la nostra recensione.

#Sconti
