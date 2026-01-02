La Deluxe Edition di Dave the Diver è in promo su Instant Gaming: a queste cifre devi assolutamente recuperarlo

Su Instant Gaming, oggi, è presente una promozione che mette in offerta un titolo molto interessante e tra gli indie più apprezzati degli ultimi anni. Si tratta di Dave the Diver, la cui Deluxe Edition viene scontata del 64% e viene venduta a 11,59€ (IVA compresa). La key è utilizzabile su Steam. Acquista il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto dal banner qui in basso: Dave the Diver è un videogioco del 2023 sviluppato e pubblicato da Mintrocket, che unisce in modo originale elementi di azione-avventura e gestione. La storia segue Dave, un subacqueo che, su proposta dell'amico Cobra, decide di aprire un ristorante di sushi insieme allo chef Bancho.