The Witcher: Stagione 4 si mostra in un trailer ufficiale, con Liam Hemsworth in azione e non solo

Netflix ha pubblicato un nuovo trailer ufficiale per The Witcher: Stagione 4, che mostra varie scene tratte dalla nuova parte della serie TV con Liam Hemsworth nel ruolo del nuovo Geralt e anche gli altri personaggi in azione, mostrando un notevole dinamismo nelle situazioni.
Dopo gli eventi che hanno cambiato il continente nella terza stagione, Geralt, Yennefer e Ciri si ritrovano separati da una guerra furiosa e da innumerevoli nemici. Mentre le loro strade si dividono e i loro obiettivi si fanno più chiari, incontrano alleati inaspettati desiderosi di unirsi al loro viaggio.
"E se riusciranno ad accettare queste nuove famiglie, potrebbero avere la possibilità di riunirsi per sempre..." Si legge nella presentazione, che ricorda il prossimo arrivo di The Witcher: Stagione 4 su Netflix il 30 ottobre.
Il nuovo Geralt in azione e le sue compagne
Il nuovo trailer di The Witcher 4: Stagione 4 mostra vari scorci che consentono di intuire alcuni elementi della storia della serie, consentendo anche di vedere il nuovo interprete in azione del protagonista, dopo l'uscita di scena dell'amato Henry Cavill e le polemiche seguite al cambio di attore.
Nel video, riportato qui sopra, vediamo dunque il nuovo Geralt di Rivia in azione, e a quanto pare Hemsworth se la cava piuttosto bene con spada e magie, dimostrandosi un Witcher all'altezza della situazione, ma anche gli altri comprimari non scherzano.
Alcuni mesi fa, era emerso che la Stagione 4 avrebbe giustificato il cambio di aspetto di Geralt, ma non ci sono ancora dettagli precisi sulla questione, mentre abbiamo saputo che la stagione 5 della serie Netflix è già in pre-produzione e potrebbe spostarsi nelle isole Skellige.
L'appuntamento con questa nuova dose di avventure con il Witcher di Netflix è dunque fissato per il 30 ottobre 2025.