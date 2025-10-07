The Witcher: Stagione 4 si mostra in un trailer ufficiale, con Liam Hemsworth in azione e non solo

Netflix ha pubblicato un nuovo trailer ufficiale per The Witcher: Stagione 4, che mostra varie scene tratte dalla nuova parte della serie TV con Liam Hemsworth nel ruolo del nuovo Geralt e anche gli altri personaggi in azione, mostrando un notevole dinamismo nelle situazioni.

Dopo gli eventi che hanno cambiato il continente nella terza stagione, Geralt, Yennefer e Ciri si ritrovano separati da una guerra furiosa e da innumerevoli nemici. Mentre le loro strade si dividono e i loro obiettivi si fanno più chiari, incontrano alleati inaspettati desiderosi di unirsi al loro viaggio.

"E se riusciranno ad accettare queste nuove famiglie, potrebbero avere la possibilità di riunirsi per sempre..." Si legge nella presentazione, che ricorda il prossimo arrivo di The Witcher: Stagione 4 su Netflix il 30 ottobre.