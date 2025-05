The Witcher: Stagione 5 potrebbe spostarsi nelle Skellige e accogliere un'attrice di Game of Thrones

Sebbene non ci sia ancora una data di uscita ufficiale per la Stagione 4, si comincia già a parlare di The Witcher: Stagione 5 , con possibili dettagli trapelati da alcune indiscrezioni , che riferirebbero la possibile ambientazione e alcuni personaggi previsti, con tanto di novità sul cast.

Un viaggio nelle Skellige?

Per quanto riguarda l'ambientazione della nuova stagione, gli indizi puntano forte sulle isole Skellige, comparse per la prima volta nella serie TV di Netflix alla fine della Stagione 3, ma solo per qualche minuto, cosa che potrebbe però presagire una presenza sempre più importante in futuro.

Le Isole Skellige sono un arcipelago posizionato nella parte nord del mondo rappresentato nella serie The Witcher, esplorate nei videogiochi ma non molto approfondite nei libri, eppure piuttosto amate dai fan del franchise in questione, dunque sarebbero una scelta probabilmente ben accolta da questi.

Secondo Redanian Intelligence, il cast di The Witcher: Stagione 5 potrebbe accogliere un'attrice di Game of Thrones, per la precisione Kate Dickie, che potrebbe essere stata scelta per interpretare Sigfrida nella nuova e ultima stagione prevista per la serie.

Si tratta di una chierica del Tempio di Freya, una divinità venerata nella zona delle Skellige, con il tempio che dovrebbe trovarsi a Hindarsfjall, luogo che i giocatori di The Witcher 3 probabilmente conoscono bene.

Tra le altre novità del cast, secondo la medesima fonte ci sarebbero Bobby Rainsbury nel ruolo di una ragazza chiamata Gunhild e Adam Trussell nel ruolo di Vifindir, oltre a Jamie Michie e Una Byrne. Nel frattempo, restiamo in attesa di informazioni anche su The Witcher 4, il nuovo videogioco di CD Projekt RED.