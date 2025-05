Spider-Man: Brand New Day potrebbe ospitare uno degli Avengers storici in un ruolo importante

Emergono interessanti voci di corridoio su Spider-Man 4 o meglio Spider-Man: Brand New Day, il nuovo film della serie "monografica" sull'Uomo-Ragno, che a quanto pare ospiterà nel cast uno degli Avengers storici, in un ruolo di rilievo ma ancora non chiaro.

In base a quanto riferito da Nexus Point News, fonte che si è dimostrata piuttosto affidabile in passato, in particolare per quanto riguarda le informazioni riguardanti l'universo Marvel, sembra che Mark Ruffalo sia destinato a comparire all'interno di Spider-Man: Brand New Day in un ruolo di una certa importanza.

Se sia destinato a interpretare Bruce Banner/Hulk, tuttavia, non è chiaro: l'universo Marvel ormai ci sta abituando anche a casi peculiari di attori che tornano in ruoli differenti, come accadrà con Robert Downey Jr. nel ruolo di Dottor Destino in Avengers: Doomsday.