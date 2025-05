La classifica dei giochi più venduti nel Regno Unito mostra vecchi tormentoni e qualche stranezza

Anche Hogwarts Legacy è un altro volto noto, che torna nella settimana appena trascorsa in seconda posizione, ma già a chiudere il podio c'è una presenza che forse non ci saremmo aspettati, sebbene continui dalla settimana precedente a ottenere ottimi risultati.

Il vincitore, manco a dirlo, è sempre EA Sports FC 25 , che conferma come il popolo britannico ponga il "football" sempre al centro dell'attenzione. Il gioco di EA Sports è praticamente un regolarista della classifica britannica e quasi sempre risulta essere il più venduto, dunque la questione non stupisce più di tanto.

Come da tradizione, riportiamo la classifica dei videogiochi più venduti nel Regno Unito per quanto riguarda la settimana appena trascorsa, e la top ten risulta piuttosto bizzarra, con il ritorno di alcuni tormentoni classici ma anche la presenza di alcuni elementi strani .

Mortal Kombat torna in auge

In qualche modo, Mortal Kombat 11 Ultimate è tornato ad essere tra i videogiochi più venduti nel Regno Unito, forse a seguito di qualche promozione specifica, considerando che la settimana precedente era addirittura secondo e evidentemente ha continuato a vendere bene in queste settimane.

Una scena di Mortal Kombat 11 Ultimate

La novità maggiore di questo periodo, DOOM: The Dark Ages, si è dovuta accontentare della quarta piazza, rimanendo dunque sotto al podio e dietro l'undicesimo capitolo della serie di picchiaduro di NetherRealm, il quale non è nemmeno l'ultimo uscito, stranamente.

Quest'ultimo sarebbe Mortal Kombat 1 infatti, il quale si è piazzato ottavo, a dimostrazione di un notevole ritorno di fiamma per la serie, in ogni caso. Vediamo dunque la top ten della settimana scorsa:

EA Sports FC 25 Hogwarts Legacy Mortal Kombat 11 Ultimate DOOM: The Dark Ages Minecraft LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker Grand Theft Auto 5 Mortal Kombat 1 Clair Obscur: Expedition 33 Mario Kart 8 Deluxe

I Mortal Kombat sembrano degli intrusi in questa situazione, ma la loro presenza è forse dovuta a qualche promozione specifica avvenuta in questi giorni. Nel frattempo, il mercato risulta piuttosto stagnante in attesa del lancio di Nintendo Switch 2 in arrivo.