La serie Fuga: Melodies of Steel è stata salvata dalle grandi dimensioni del mercato dei giochi furry

Il 29 maggio sarà lanciato Fuga: Melodies of Steel 3 di CyberConnect 2, il capitolo finale della trilogia. Sarà disponibile su PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X e S. Come saprete, si tratta di una serie di giochi di ruolo giapponesi con elementi strategici, popolata da animali antropomorfi, chiamati furry ai tempi di internet . Nonostante i personaggi all'apparenza molto simpatici, si tratta di una serie dai toni molto duri, che parla di sopravvivenza e sacrificio e che pone il giocatore di fronte a delle situazioni davvero difficili.

Furry che passione

Stando a quanto riportato, la serie si sta avvicinando alle 500.000 copie vendute, con Matsuyama che ha spiegato i mercati in cui è andata meglio: "Le vendite sono di gran lunga più forti negli Stati Uniti. Seguono, in ordine, Giappone, Cina e Francia. Per quanto riguarda le piattaforme, Steam copre circa il 40% delle vendite e Switch circa il 30%, quindi queste due da sole costituiscono oltre il 70% delle nostre vendite totali."

Notando che il primo mercato è quello USA, l'intervistatore gli ha quindi chiesto se dipende dalla presenza di personaggi furry nel gioco.

"Certo, questo è un fattore importante: ci sono molti appassionati di furry negli Stati Uniti." Ha spiegato Matsuyama "Ma soprattutto, gli Stati Uniti hanno semplicemente una popolazione di videogiocatori vastissima. Anche i nostri altri titoli, come la serie Naruto: Ultimate Ninja, Dragon Ball Z: Kakarot, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles e la serie .hack, hanno fatto i loro numeri migliori nel mercato nordamericano. Gli Stati Uniti sono una vera e propria potenza in questo senso."

Quindi ha spiegato il ruolo dei giochi furry: "Per quanto riguarda i giochi furry, in realtà non ci sono poi così tante opzioni disponibili. È anche per questo che la nostra serie Fuga ha avuto un riscontro così forte negli Stati Uniti e si è fatta apprezzare sia per la sua ambientazione che per il suo gameplay. Essendone ben consapevoli, ci siamo impegnati a partecipare a convention dedicate ai furry e ai personaggi antropomorfi negli Stati Uniti, come Anthrocon, che attira oltre 9.000 visitatori ogni anno. Questo genere di attività rientra chiaramente nella nostra strategia per far crescere la fanbase di Fuga."

Per Matsuyama, gli amanti dei furry sono tra i giocatori più appassionati e il mercato è ancora abbastanza libero, con alcuni eventi dedicati che hanno comportato delle ottime vendite per la serie Fuga: "Per fare un esempio, abbiamo registrato un enorme picco nelle vendite della serie Fuga durante l'Anthro Festival di Steam. Ha in qualche modo contribuito a risvegliare l'interesse latente tra i fan furry statunitensi. Le nostre vendite sono triplicate durante la campagna e la quasi totalità di queste proveniva dagli Stati Uniti."