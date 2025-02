Finalmente possiamo vedere il gameplay di Fuga: Melodies of Steel 3 in movimento, con un nuovo trailer

CyberConnect2 ha pubblicato il primo trailer di gameplay di Fuga: Melodies of Steel 3 , fornendo contestualmente delle nuove informazioni sul gioco . Pare che finalmente ci saranno anche delle battaglie aeree, che per un gioco di carri armati giganti non è una caratteristica da sottovalutare. Interessante anche la presenza di bonus per chi ha conservato i salvataggi dei due capitoli precedenti.

Il video

Se siete interessati al gameplay, non potete mancare il video, in cui vengono presentati i personaggi vecchi e nuovi e vengono mostrati alcuni dei nuovi sistemi, compreso quello dei comabattimenti in volo. C'è spazio anche per la storia che andremo a vivere (se non volete anticipazioni, non guardate il filmato).

Vediamo quindi i bonus riservati a chi ha completato Fuga: Melodies of Steel 1 e 2:

La tabella dei bonus per chi dispone dei vecchi salvataggi

Completato​ Fuga: Melodies of Steel

Costume​ "Vecchi Ricordi (Noir)"

Dati di gioco di Fuga: Melodies of Steel 2

Costume​ "Abiti Quotidiani (Dorati)"

Set di oggetti (Un assortimento di oggetti per aiutare nelle prime battaglie)

Dati del finale Normale di Fuga: Melodies of Steel 2 ​

​ Bonus dati di gioco di Fuga: Melodies of Steel 2

Musica aggiuntiva da riprodurre al jukebox durante l'intervallo​ ("Fiore sui Sentieri:​ Versione per piano")

Dati del Finale Vero di Fuga: Melodies of Steel 2​​

Bonus dati di gioco di Fuga: Melodies of Steel 2

Bonus dati del finale normale di Fuga: Melodies of Steel 2

Le foto commemorative possono essere visualizzate durante l'intervallo​ presso lo stand fotografico.

Fuga: Melodies of Steel 3 uscirà per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam, Epic Games Store e Microsoft Store il 29 maggio 2025.