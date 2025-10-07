La scheda madre ASUS ROG Crosshair X870E Apex è in sconto su Amazon per la Festa delle Offerte Prime

In occasione della Festa delle Offerte Prime, su Amazon è disponibile la scheda madre ASUS ROG Crosshair X870E Apex a 649,99 € rispetto al prezzo consigliato di 854 €, permettendovi di risparmiare fino al 24%. Se siete interessati, potete acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon , mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche della scheda madre ASUS ROG Crosshair X870E Apex

In questo caso si tratta di una scheda madre ATX, Slot DDR5, Tre PCIe 5.0, Due PCIe 4.0 M.2, Porte USB4, Wi-Fi 7 e velocità di clock della memoria di 8000 MHz. È stata progettata per fornire la potenza e la connettività necessarie per le applicazioni IA più esigenti. Inoltre, ASUS AI Advisor, ASUS AI Overclocking AI, AI Cooling II, AI Networking II e AEMP semplificano la configurazione e migliorano le prestazioni, mentre i dissipatori di calore integrati con la copertura I/O contribuiscono all'efficienza del prodotto.

Lato connettività troviamo Wi-Fi 7 integrato con antenna ASUS WiFi Q e Realtek Ethernet 5Gb. Vi ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Inoltre, gli sconti proposti per la Festa delle Offerte Prime sono validi fino all'8 ottobre.