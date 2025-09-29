Gli orari di sblocco di Battlefield 6 confermano che non ci sarà un accesso anticipato

Electronic Arts ha annunciato gli orari di sblocco di Battlefield 6 nei vari paesi: in Italia il nuovo capitolo della serie sarà disponibile a partire dalle 17.00 del 10 ottobre. È stato inoltre confermato che non ci sarà un accesso anticipato.
Si tratta di una scelta probabilmente legata all'efficacia delle sessioni beta che si sono svolte finora, e che hanno consentito agli sviluppatori di regolare con precisione i parametri dell'esperienza, mettendo insieme un pacchetto solido per il lancio ufficiale.
Sarà ovviamente possibile effettuare il precaricamento dei dati, così da poter cominciare a giocare senza attese: chi ha prenotato Battlefield 6 potrà far partire il download dalle 17.00 del 3 ottobre.
In maniera simile a quanto fatto con Call of Duty negli ultimi anni, inoltre, si potrà scegliere quali porzioni dell'esperienza installare, limitandosi ad esempio alla campagna o al comparto multiplayer e gestendo questi moduli liberamente.
Si fa sul serio
Come probabilmente avrete visto, Battlefield 6 ha preso in giro Call of Duty nel trailer di lancio con Zac Efron, ridicolizzando il trend portato avanti dalla serie Activision, che nel tempo ha cercato di coinvolgere numerose celebrità per conferire maggior peso alla propria comunicazione promozionale.
Il messaggio che i Battlefield Studios desiderano far passare è quello di uno sparatutto più rigoroso, che può contare su di un grado di distruttibilità ambientale assolutamente inedito e sulla capacità di portare sullo schermo scontri davvero spettacolari.
Ancora pochi giorni e potremo toccare con mano tutte queste funzionalità.