Gli orari di sblocco di Battlefield 6 confermano che non ci sarà un accesso anticipato

Electronic Arts ha annunciato gli orari di sblocco di Battlefield 6 nei vari paesi: in Italia il nuovo capitolo della serie sarà disponibile a partire dalle 17.00 del 10 ottobre. È stato inoltre confermato che non ci sarà un accesso anticipato.

Si tratta di una scelta probabilmente legata all'efficacia delle sessioni beta che si sono svolte finora, e che hanno consentito agli sviluppatori di regolare con precisione i parametri dell'esperienza, mettendo insieme un pacchetto solido per il lancio ufficiale.

Sarà ovviamente possibile effettuare il precaricamento dei dati, così da poter cominciare a giocare senza attese: chi ha prenotato Battlefield 6 potrà far partire il download dalle 17.00 del 3 ottobre.

In maniera simile a quanto fatto con Call of Duty negli ultimi anni, inoltre, si potrà scegliere quali porzioni dell'esperienza installare, limitandosi ad esempio alla campagna o al comparto multiplayer e gestendo questi moduli liberamente.