iOS 26.0.1 in arrivo su iPhone: ecco le novità e i bug che Apple vuole sistemare con la nuova versione

Anche i log di MacRumors hanno registrato accessi riconducibili a test interni da parte degli ingegneri Apple, confermando che il rilascio è ormai vicino. La lista dei bug da risolvere non è breve e coinvolge modelli dell'intera famiglia iPhone 17, compresi i modelli Air, Pro e Pro Max.

Un nuovo aggiornamento di iOS è in fase di finalizzazione e potrebbe essere disponibile a breve. Si tratta di iOS 26.0.1, un update minore destinato a correggere diversi problemi riscontrati dopo l'arrivo della versione 26.0 stabile . Secondo informazioni emerse su X da un account solitamente affidabile, la build prevista sarebbe cambiata da 23A350 a 23A355. Questo dettaglio lascia intendere che le modifiche introdotte siano più numerose di quanto inizialmente previsto.

La lista dei bug da risolvere con iOS 26.0.1

Tra le anomalie più rilevanti, una riguarda la fotocamera di iPhone Air e iPhone 17 Pro, dove alcuni utenti hanno segnalato comportamenti anomali durante l'utilizzo dell'app nativa. Un altro bug riguarda la connettività Wi-Fi, che su più modelli provoca disconnessioni temporanee seguite da riconnessioni automatiche. Questo difetto ha conseguenze anche sull'uso di CarPlay wireless, con interruzioni improvvise della sessione in auto. Non mancano problemi nelle applicazioni di sistema. Alcuni utenti hanno riscontrato l'impossibilità di effettuare ricerche all'interno dell'app Calendario, mentre altri hanno segnalato difficoltà nello scaricare i modelli di Apple Intelligence, la suite di funzioni basata sull'intelligenza artificiale. Entrambi i malfunzionamenti coinvolgono in particolare iPhone Air e la gamma iPhone 17.

La distribuzione di iOS 26.0.1 è prevista nei prossimi giorni, e l'aggiornamento avrà quindi un ruolo principalmente correttivo. Parallelamente, Apple sta già testando la versione successiva, iOS 26.1, disponibile in beta per sviluppatori e utenti iscritti al programma pubblico.

A differenza di 26.0.1, iOS 26.1 includerà le stesse correzioni ma introdurrà anche nuove funzioni. Tra queste, l'estensione di Apple Intelligence e della traduzione in tempo reale tramite AirPods a un maggior numero di lingue, oltre a piccoli miglioramenti distribuiti tra applicazioni come Musica, Foto, Safari e Calendario.