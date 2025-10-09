Lucania is Comics 2025: il festival di Potenza punta sul gaming tra arcade vintage, LAN sostenibili e scena indie

Un altro grande evento dedicati alla cultura videoludica sta per tornare: l'ottava edizione del Lucania is Comics è pronta ad aprire i battenti con tantissime novità. Dal 10 al 12 ottobre, il centro storico di Potenza diventerà un vero e proprio playground per gamer, creatori e nostalgici delle sale giochi, con un programma che intreccia retrogaming, sostenibilità e creatività indipendente.

La sezione più attesa per i retrogamer è senza dubbio Arcade Story, che porterà al festival una collezione di 20 cabinati originali provenienti dagli anni d'oro delle sale giochi, tra anni '80 e '90. Un'occasione unica per rimettere le mani su titoli leggendari e rivivere quella magia fatta di joystick, suoni elettronici e luci al neon. A guidare il pubblico in questo viaggio sarà Antonio Nati, volto noto di Arcade Story su DMAX, pronto a raccontare aneddoti e curiosità sulla storia delle sale giochi italiane.

Ma il Lucania is Comics guarda anche al futuro, con un occhio di riguardo alla sostenibilità. Tra le novità spicca il progetto Eco-Lan di Nerdworks, che reinterpreta i classici LAN party degli anni '90 e 2000 in chiave moderna ed ecologica. Le postazioni sono infatti costruite con componenti hardware riciclati, dimostrando che è possibile coniugare passione videoludica ed economia circolare in modo concreto e innovativo.