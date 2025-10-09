È già tempo di iPhone Air 2: prime indiscrezioni sul materiale e il design del prossimo sottilissimo Apple

Apple ha intenzione di perfezionare la propria linea di smartphone con materiali di fascia alta, e il prossimo iPhone Air 2 ne sarà la prova concreta. Secondo l'analista Jeff Pu, il nuovo modello manterrà il telaio in titanio introdotto nella generazione attuale, con l'obiettivo di migliorare la resistenza strutturale e prevenire i problemi di flessione che possono verificarsi nei dispositivi sottili e leggeri.

Il titanio rappresenta ormai un elemento distintivo dei modelli premium di Apple, grazie alla sua eccezionale combinazione di leggerezza e robustezza. L'azienda di Cupertino sembra intenzionata a non stravolgere il design dell'iPhone Air 2, ma piuttosto a consolidarne la formula.