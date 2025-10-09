0

È già tempo di iPhone Air 2: prime indiscrezioni sul materiale e il design del prossimo sottilissimo Apple

Emergono già delle prime indiscrezioni su quello che sarà il materiale utilizzato per la costruzione del prossimo iPhone Air 2. Scopriamo tutti i dettagli.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   09/10/2025
iPhone Air

Apple ha intenzione di perfezionare la propria linea di smartphone con materiali di fascia alta, e il prossimo iPhone Air 2 ne sarà la prova concreta. Secondo l'analista Jeff Pu, il nuovo modello manterrà il telaio in titanio introdotto nella generazione attuale, con l'obiettivo di migliorare la resistenza strutturale e prevenire i problemi di flessione che possono verificarsi nei dispositivi sottili e leggeri.

Il titanio rappresenta ormai un elemento distintivo dei modelli premium di Apple, grazie alla sua eccezionale combinazione di leggerezza e robustezza. L'azienda di Cupertino sembra intenzionata a non stravolgere il design dell'iPhone Air 2, ma piuttosto a consolidarne la formula.

iPhone Air 2: materiali e non solo, alcune ipotesi

L'analista Pu, in una nota citata da BGR, sottolinea che Apple non introdurrà cambiamenti radicali nella serie Air, ma un'evoluzione naturale che punta a rafforzare il posizionamento del dispositivo tra la linea standard e quella Pro. Il titanio garantirà una maggiore durata nel tempo e una migliore resistenza ai danni strutturali, mantenendo al contempo un peso contenuto.

Samsung Galaxy S25 Edge supera l'iPhone Air nel test batteria, ma solo per un soffio Samsung Galaxy S25 Edge supera l’iPhone Air nel test batteria, ma solo per un soffio

Tra le migliorie ipotizzate, Apple potrebbe introdurre una seconda fotocamera ultra-grandangolare, un secondo altoparlante per un suono stereo più potente e una nuova tecnologia per la batteria, capace di estendere ulteriormente l'autonomia.

iPhone Air 2: la scelta dei materiali rispecchia l'obiettivo dell'azienda

L'iPhone Air 2 potrebbe rappresentare, così, una scelta equilibrata per gli utenti che desiderano un dispositivo di qualità premium senza dover necessariamente passare ai costosi modelli Pro. In parallelo, Apple continua a sviluppare il suo progetto più ambizioso, l'iPhone 18 Fold, che secondo Pu utilizzerà una struttura ibrida in alluminio e titanio e verrà lanciato nello stesso periodo.

iPhone Air
iPhone Air

Il debutto dell'iPhone Air 2 è previsto per l'autunno 2026, inserendosi in una lineup che promette di essere una delle più forti di Apple degli ultimi anni. Che cosa ne pensate di iPhone Air? Il modello 2 potrà avere più o meno successo del primo? Esprimetevi nella sezione commenti!

#Tecnologia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
È già tempo di iPhone Air 2: prime indiscrezioni sul materiale e il design del prossimo sottilissimo Apple