The Witcher 3: si parla ancora di una nuova espansione, con la possibile ambientazione svelata

Assume una certa consistenza la voce di corridoio che vorrebbe una nuova espansione in arrivo per The Witcher 3, con un'altra fonte che sembra corroborare l'informazione aggiungendo anche possibili informazioni sull'ambientazione prevista.
Come riferito nelle settimane scorse, alcune fonti vicine a CD Projekt RED hanno riferito della possibilità che The Witcher 3 possa avere una nuova espansione in arrivo, ad anni di distanza dal lancio originale, destinata a fare da ponte con gli eventi che verranno raccontati in The Witcher 4.
Sebbene possa sembrare strano, considerando che il gioco è uscito ormai quasi 12 anni fa, sono diverse ora le fonti che sembrano confermare l'informazione, con anche la divisione polacca di IGN a ribadire il concetto.
Una terra inedita
In particolare, la sezione polacca della celebre testata internazionale parla dell'ambientazione della nuova espansione, che dovrebbe corrispondere a Zerrikania, un'area ancora inedita nella serie di videogiochi incentrata sui libri di Andrzej Sapkowski.
Si tratta di una terra popolata da umani, posizionata in una zona un po' isolata del continente, a est dei regni del nord e dell'Impero Nilfgaardiano, almeno secondo la lore della serie.
Questo consentirebbe di esplorare nuovi territori nel mondo di The Witcher 3, menzionati più volte tra giochi e libri ma ancora poco visti, che dovrebbero avere forse qualche collegamento con gli eventi che verranno narrati in The Witcher 4.