La versione rimasterizzata di Dark Quest è gratis per chi possiede l'originale

Capita ormai sempre più spesso che gli sviluppatori indipendenti decidano di rimasterizzare i loro giochi, regalando le nuove versioni ai possessori di quelle originali, invece di provare a lucrarci sopra. Si tratta di un comportamento in forte controtendenza rispetto a quello dei grandi editori, che tendono a far pagare degli extra o, peggio, a lanciare delle edizioni completamente nuove a prezzo pieno. Fortunatamente il caso Dark Quest rientra nella prima categoria, visto che lo studio di sviluppo Brain Seal ha deciso di rimasterizzarlo per tutti, anche per chi lo possedeva già, senza far pagare mezzo sesterzo in più.
Una rimasterizzazione con i fiocchi
Dark Quest è un gioco di ruolo con combattimenti a turni ispirato al gioco da tavolo Hero Quest. Originariamente fu pubblicato nel 2015. La rimasterizzazione lo ha aggiornato al motore di Dark Quest 4, l'ultimo episodio della serie pubblicato a novembre 2025, così da renderlo compatibile con i sistemi moderni, introducendo al contempo alcune gradite novità.
L'elenco delle caratteristiche aggiuntive dell'edizione rimasterizzata è notevole:
- Supporto per Steam Deck
- Supporto completo per i gamepad
- Localizzazione
- Obiettivi
- Meccaniche di gioco migliorate
- Nuovi incantesimi e oggetti
- Villaggio rinnovato che permette di scegliere le missioni
- Aggiunta una nuova domanda generata casualmente come bonus
- Nuovo motore 3D con prospettiva aggiornata
- La versione precedente è rimasta comunque accessibile. Basta andare su Libreria di Steam → Dark Quest → clic destro → Proprietà → Versioni del gioco e Beta → per trovarla.
Da notare che la nuova versione è stata lanciata anche su Xbox Series X e S, PlayStation 5 e Nintendo Switch, dove la precedente era disponibile solo per PC.