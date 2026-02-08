La versione rimasterizzata di Dark Quest è gratis per chi possiede l'originale

Una rimasterizzazione con i fiocchi

Dark Quest è un gioco di ruolo con combattimenti a turni ispirato al gioco da tavolo Hero Quest. Originariamente fu pubblicato nel 2015. La rimasterizzazione lo ha aggiornato al motore di Dark Quest 4, l'ultimo episodio della serie pubblicato a novembre 2025, così da renderlo compatibile con i sistemi moderni, introducendo al contempo alcune gradite novità.

L'elenco delle caratteristiche aggiuntive dell'edizione rimasterizzata è notevole:

Supporto per Steam Deck

Supporto completo per i gamepad

Localizzazione

Obiettivi

Songs of Conquest: versione 1.0 disponibile, per tutti i fan di Heroes of Might and Magic Meccaniche di gioco migliorate

Nuovi incantesimi e oggetti

Villaggio rinnovato che permette di scegliere le missioni

Aggiunta una nuova domanda generata casualmente come bonus

Nuovo motore 3D con prospettiva aggiornata

La versione precedente è rimasta comunque accessibile. Basta andare su Libreria di Steam → Dark Quest → clic destro → Proprietà → Versioni del gioco e Beta → per trovarla.

Da notare che la nuova versione è stata lanciata anche su Xbox Series X e S, PlayStation 5 e Nintendo Switch, dove la precedente era disponibile solo per PC.