WhatsApp cambia la schermata chat su iPhone e Android: presto avrete gli Stati anche se non li volete

Con la beta di WhatsApp per iOS 26.20.10.71, distribuita tramite TestFlight, alcuni utenti possono già provare una nuova barra orizzontale dedicata agli Stati all'interno della scheda Chat . La modifica porta gli aggiornamenti in una posizione molto più visibile rispetto a quanto avviene oggi. L'obiettivo sembra essere quello di centralizzare l'esperienza d'uso, riducendo la necessità di passare continuamente tra le varie sezioni dell'applicazione. Una scelta che potrebbe influenzare soprattutto la scheda Aggiornamenti, introdotta negli ultimi anni per raccogliere Stati e Canali in un unico spazio separato.

WhatsApp continua a sperimentare modifiche all'interfaccia dell'applicazione, puntando questa volta sulla gestione degli Stati. Dopo una prima fase di test avviata su Android, la piattaforma sta introducendo anche su iPhone una novità che cambia il modo in cui vengono visualizzati gli aggiornamenti condivisi dai contatti.

WhatsApp integra gli Stati direttamente nella schermata Chat

Nella versione attualmente in test, gli Stati condivisi dai contatti vengono mostrati nella parte superiore della schermata Chat, andando di fatto a sostituire il classico titolo "Chat" presente nella barra superiore dell'app. WhatsApp aveva già introdotto diversi punti di accesso agli Stati: gli utenti possono visualizzarli dalla scheda Aggiornamenti, dalla foto profilo evidenziata nell'elenco delle conversazioni oppure direttamente dalla schermata informazioni del contatto. Con questa novità, però, gli aggiornamenti diventano ancora più centrali nell'interfaccia.

La nuova interfaccia degli Stati su WhatsApp (fonte: wabetainfo)

Secondo quanto emerso dalla beta, il feed orizzontale compare quando sono presenti nuovi Stati pubblicati dai contatti salvati in rubrica. La piattaforma ha inoltre rimosso il pulsante della fotocamera che si trovava nella parte alta della schermata, probabilmente per alleggerire l'interfaccia e lasciare maggiore spazio agli aggiornamenti.

WhatsApp starebbe anche lavorando a una modalità più discreta per visualizzare il feed. Scorrendo verso il basso la lista delle chat, gli Stati vengono mostrati in una versione minimale che riduce gli elementi grafici e mantiene la schermata meno affollata. Da questa sezione sarà comunque possibile pubblicare rapidamente un nuovo Stato utilizzando il sistema già presente nella scheda Aggiornamenti.

La scelta di integrare gli Stati nella schermata principale potrebbe modificare le abitudini degli utenti. Se gli aggiornamenti diventano immediatamente visibili all'apertura dell'app, molte persone potrebbero non avere più la necessità di entrare nella scheda Aggiornamenti solo per controllare le pubblicazioni dei contatti.

Al momento la funzione è ancora in fase sperimentale e non risulta disponibile per tutti gli utenti. WhatsApp ha iniziato la distribuzione a un numero limitato di beta tester, ma l'accesso dovrebbe estendersi progressivamente nelle prossime settimane. Alcuni utenti potrebbero inoltre visualizzare la novità anche attraverso la versione stabile scaricata da App Store.

Un dettaglio importante riguarda l'assenza di pubblicità nel feed degli Stati integrato nella schermata Chat. Nella beta attuale non compaiono inserzioni tra un aggiornamento e l'altro, anche se non è escluso che la situazione possa cambiare in futuro qualora la funzione venisse distribuita globalmente.