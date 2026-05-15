Whatsapp, non solo foto e video effimeri: ora anche i messaggi si autodistruggono

Un mese fa, precisamente nella versione beta 2.26.15.11 di WhatsApp per Android, era stata introdotta la funzionalità "After Reading", ovvero un timer che consente di scegliere l'intervallo entro cui far sparire un messaggio dal momento in cui viene letto, offrendo così una maggiore flessibilità nella gestione dei contenuti e un livello più avanzato di personalizzazione delle conversazioni rispetto alle opzioni di messaggi effimeri già esistenti. Adesso, questa opzione sta iniziando a essere distribuita anche sui dispositivi iOS, sebbene al momento non sia ancora disponibile a livello globale e per tutti gli utenti.

I messaggi temporanei e il nuovo timer In precedenza, WhatsApp stava lavorando al nuovo timer per l'app Android, ma adesso è disponibile per alcuni beta tester anche su iOS tramite TestFlight. Come vi abbiamo anticipato, questa funzione permette agli utenti di inviare messaggi che vengono eliminati automaticamente dopo un determinato periodo di tempo. Potrete scegliere tra le seguenti opzioni di durata: 24 ore, 7 giorni o 90 giorni, ed è possibile attivare la funzione per singole chat o per qualsiasi conversazione. Questa novità è pensata per offrire maggiore personalizzazione in base alle proprie esigenze, quindi per garantire maggiore privacy nonché per ridurre lo spazio di archiviazione. La nuova funzione Ovviamente le tempistiche più lunghe riguardano la possibilità di far sparire i messaggi in generale, ma potete anche fare in modo che spariscano dopo 5 minuti, un'ora o 12 ore dalla lettura. Vi facciamo un esempio per farvi capire meglio. Immaginate di impostate la cancellazione con un timer di 5 minuti: sul vostro dispositivo, WhatsApp cancellerà il vostro messaggio 5 minuti dopo l'invio. Per la persona che lo riceverà, invece, il timer di 5 minuti si attiverà solo dopo aver aperto la conversazione e letto il messaggio. Se non dovesse aprirlo entro 24 ore, sparirà comunque. WhatsApp introduce il timer "after reading" per migliorare ulteriormente la privacy dei messaggi temporanei

Due opzioni differenti Per evitare confusione, ricordiamo che l'autocancellazione dei messaggi va attivata manualmente e il nuovo timer "After reading" è un'opzione aggiuntiva e più specifica. Intanto, a proposito di privacy, Meta ha annunciato l'introduzione delle chat in incognito per quanto riguarda Meta AI.