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LEGO 2K Drive presto verrà rimosso dalla vendita, a tre anni dal lancio su PC e console

LEGO 2K Drive si prepara a sparire dagli store digitali: il gioco verrà rimosso il 19 maggio e i server chiuderanno nel 2027, segnando la fine anticipata del racing a mattoncini di 2K.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   15/05/2026
Un bolide a mattoncini di LEGO 2K Drive
LEGO 2K Drive
LEGO 2K Drive
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Tra pochissimi giorni LEGO 2K Drive verrà rimosso dalla vendita su tutti gli store digitali, a tre anni esatti dalla sua uscita. Chi desidera aggiungerlo alla propria libreria dovrà farlo entro il 19 maggio.

Chi possiede già il gioco, o lo acquisterà in versione , potrà continuare a utilizzarlo senza problemi, ma solo fino al 31 maggio 2027, data in cui i server verranno definitivamente chiusi. Da quel momento non sarà più possibile accedere alle funzionalità online, incluso il multiplayer.

Un gioco di corse a mattoncini sfortunato

"Questo prodotto non sarà più acquistabile a partire dal giorno 19/5/2026. ATTENZIONE: tutti i server multigiocatore di LEGO 2K Drive andranno offline a partire dal 31/5/2027. Dopo tale data, le funzioni del gioco che richiedono l'utilizzo di server online non saranno più disponibili", recita la nota presente sul PlayStation Store italiano.

Curiosamente, la rimozione non è stata annunciata ufficialmente da 2K in maniera preventiva: la notizia è emersa solo grazie alle segnalazioni degli utenti sul forum di ResetERA.

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Lanciato nel 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, LEGO 2K Drive è un gioco di guida arcade ambientato in un mondo aperto interamente costruito con mattoncini LEGO. Offre esplorazione libera, gare su strada, fuoristrada e in acqua grazie ai veicoli trasformabili, oltre a una modalità storia, attività secondarie e un editor avanzato per creare mezzi personalizzati. Nonostante alcune buone idee, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione, il titolo non è riuscito a conquistare un pubblico ampio.

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