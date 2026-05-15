LEGO 2K Drive presto verrà rimosso dalla vendita, a tre anni dal lancio su PC e console

Un gioco di corse a mattoncini sfortunato

"Questo prodotto non sarà più acquistabile a partire dal giorno 19/5/2026. ATTENZIONE: tutti i server multigiocatore di LEGO 2K Drive andranno offline a partire dal 31/5/2027. Dopo tale data, le funzioni del gioco che richiedono l'utilizzo di server online non saranno più disponibili", recita la nota presente sul PlayStation Store italiano.

Curiosamente, la rimozione non è stata annunciata ufficialmente da 2K in maniera preventiva: la notizia è emersa solo grazie alle segnalazioni degli utenti sul forum di ResetERA.

Lanciato nel 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, LEGO 2K Drive è un gioco di guida arcade ambientato in un mondo aperto interamente costruito con mattoncini LEGO. Offre esplorazione libera, gare su strada, fuoristrada e in acqua grazie ai veicoli trasformabili, oltre a una modalità storia, attività secondarie e un editor avanzato per creare mezzi personalizzati. Nonostante alcune buone idee, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione, il titolo non è riuscito a conquistare un pubblico ampio.